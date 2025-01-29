Uğur Dündar, Müjdat Gezen'in hayatını kaybettiği iddialarına cevap verdi

29 Ocak 2025 09:41 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 09:42

Uğur Dündar, usta oyuncu Müjdat Gezen'in hayatını kaybettiği yönündeki haberlere sitem etti. Sosyal medya hesabından iddiaları yalanlayan Uğur Dündar, "Yalancıların mumunu üfleyip söndürmüş oldum" dedi.

Uğur Dündar, yakın arkadaşı Müjdat Gezen'in hayatını kaybettiğine dair çıkan haberlere sitem etti. 81 yaşındaki Müjdat Gezen'in hayatını kaybettiği haberleri sevenlerini endişelendirdi. Çıkan haberler sonrası Müjdat Gezen'in yakın arkadaşı Uğur Dündar, iddiaları yalanladı.

UĞUR DÜNDAR "MÜJDAT GEZEN ÖLDÜ" HABERLERİNE SİTEM ETTİ

Uğur Dündar, paylaşımında sitem ederek, "Sahtekârlar şimdi de tiyatromuzun ulu çınarı, sevgili arkadaşım 'Müjdat Gezen öldü' diye söylenti çıkarmışlar! Biraz önce kendisiyle konuştum. 'Sağlık yönünden turp gibiyim ama yaşananlara çok üzülüyorum' dedi. Böylece yalancıların mumunu üfleyip söndürmüş oldum" çıkan haberleri yalanladı.

MÜJDAT GEZEN AMELİYAT OLMUŞTU

Müjdat Gezen'in son aylarda herhangi bir paylaşım yapmaması sevenlerini endişelendirdi. Müjdat Gezen'in yaklaşık 1 hafta önce ameliyat olduğunu Uğur Dündar, 'Tiyatromuzun ulu çınarı, varlığını MSM'deki öğrencilerine adayan kadim dostum, sevgili arkadaşım Müjdat Gezen'in safra kesesi, başarılı bir operasyonla alındı. Çok şükür sağlık durumu gayet iyi. Ona sağlık ve mutluluk dolu nice yıllar diliyorum' sözleriyle duyurmuştu.