Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Emir Can İğrek, Hafsanur Sancaktutan Ahsen Eroğlu dahil 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adreslerinde bulunamayıp gözaltına alınmayan 3 ünlü ise Somer Sivrioğlu, Mardin'de Uzak Şehir çekimlerinde olan Sinem Özenç Ünsal ve Ahsen Eroğlu oldu. Sinem Ünsal ve Somer Sviroğlu'ndan açıklama geldi.

HABERİN ÖZETİ Hakkında gözaltı kararı verilen Somer Sivrioğlu'ndan açıklama Ünlü isimlerin de dahil olduğu bir uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı kararları verilirken, adreslerinde bulunamayan bazı isimlerden açıklamalar geldi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Emir Can İğrek, Hafsanur Sancaktutan ve Ahsen Eroğlu dahil 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Somer Sivrioğlu, Mardin'de çekimlerde olan Sinem Ünsal ve Ahsen Eroğlu ise adreslerinde bulunamayan ve gözaltına alınamayan isimler arasında yer aldı. Şef Somer Sivrioğlu, söz konusu soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmak üzere davet edildiğini ve Avustralya'dan Türkiye'ye dönüş yolunda olduğunu belirtti. Sinem Ünsal, çekimleri nedeniyle Mardin'de olduğunu ve çıkan haberler nedeniyle üzgün olduğunu dile getirerek, yetkili mercilerin yürüteceği sürece saygı duyduğunu ifade etti.

SOMER SİVRİOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Ünlü Şef Somer Sivrioğlu, "Bu sabah itibarıyla, yürütülen bir soruşturma kapsamında, ifademe başvurulmak üzere davet edilmiş bulunmaktayım. Söz konusu durumu, işlerim ve mesleğim nedeniyle yaklaşık 3 aydır bulunduğum Avustralya’da öğrenmiş olup, dönüş biletimi alarak ülkemize gelmek üzere yola çıkıyorum. Ülkesini seven bir vatandaş olarak devletimizin suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü soruşturmalarda her türlü sorumluluğu yerine getirmekten onur duyarım. Sevgi ve Saygılarımla, Somer Sivrioğlu” dedi.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

25 Mayıs 1971 doğumlu Somer Sivrioğlu, Türk şef. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun oldu, daha sonra master yaptı. 24 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak ve akademik kariyer için Avustralya'ya gitti. Avustralya'da yüksek lisans yaparken şeflik kariyerine ilk adımı attı. İlk olarak restoranlarda yöneticilik yaptıktan sonra menüsünde Türk lezzetlerinin bulunduğu kendi restoranını Sidney'de açtı. MasterChef Avustralya'da misafir jüri üyesi olarak yer aldı.

SİNEM ÜNSAL'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Sinem Ünsal yaptığı açıklamada “Çekimlerim nedeniyle Mardin’deyim ve çıkan haberleri şu an öğrendim. Adımın böyle bir konuyla yan yana anılmasından dolayı son derece üzgünüm ancak gerçeğin tek olduğunu biliyorum ve yetkili mercilerin yürüteceği sürece saygı duyuyorum. Üzerime düşen ne varsa yapmak üzere en kısa sürede İstanbul’da olacağım.” dedi.