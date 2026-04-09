Hakkında gözaltı kararı verilen Somer Sivrioğlu'ndan açıklama

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Emir Can İğrek, Hafsanur Sancaktutan Ahsen Eroğlu dahil 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adreslerinde bulunamayıp gözaltına alınmayan 3 ünlü ise Somer Sivrioğlu, Mardin'de Uzak Şehir çekimlerinde olan Sinem Özenç Ünsal ve Ahsen Eroğlu oldu. Sinem Ünsal ve Somer Sviroğlu'ndan açıklama geldi.
Ünlü Şef Somer Sivrioğlu, "Bu sabah itibarıyla, yürütülen bir soruşturma kapsamında, ifademe başvurulmak üzere davet edilmiş bulunmaktayım. Söz konusu durumu, işlerim ve mesleğim nedeniyle yaklaşık 3 aydır bulunduğum Avustralya’da öğrenmiş olup, dönüş biletimi alarak ülkemize gelmek üzere yola çıkıyorum. Ülkesini seven bir vatandaş olarak devletimizin suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü soruşturmalarda her türlü sorumluluğu yerine getirmekten onur duyarım. Sevgi ve Saygılarımla, Somer Sivrioğlu” dedi.
25 Mayıs 1971 doğumlu Somer Sivrioğlu, Türk şef. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun oldu, daha sonra master yaptı. 24 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak ve akademik kariyer için Avustralya'ya gitti. Avustralya'da yüksek lisans yaparken şeflik kariyerine ilk adımı attı. İlk olarak restoranlarda yöneticilik yaptıktan sonra menüsünde Türk lezzetlerinin bulunduğu kendi restoranını Sidney'de açtı. MasterChef Avustralya'da misafir jüri üyesi olarak yer aldı.
|Bilgi
|Değer
|Ad Soyad
|Somer Sivrioğlu
|Doğum Tarihi
|25 Mayıs 1971
|Uyruk
|Türk
|Eğitim (Lisans)
|Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik
|Eğitim (Yüksek Lisans)
|Bilkent Üniversitesi (Avustralya'da tamamlandı)
|Akademik Kariyer Başlangıcı
|1995 (Avustralya'ya gidiş)
|Kariyer Başlangıcı (Şeflik)
|Avustralya'da yüksek lisans yaparken
|İlk İş Deneyimi (Restoran)
|Restoranlarda yöneticilik
|Kendi Restoranı
|Sidney'de, Türk lezzetlerinin bulunduğu
|Televizyon Deneyimi
|MasterChef Avustralya'da misafir jüri üyesi
SİNEM ÜNSAL'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ
Sinem Ünsal yaptığı açıklamada “Çekimlerim nedeniyle Mardin’deyim ve çıkan haberleri şu an öğrendim. Adımın böyle bir konuyla yan yana anılmasından dolayı son derece üzgünüm ancak gerçeğin tek olduğunu biliyorum ve yetkili mercilerin yürüteceği sürece saygı duyuyorum. Üzerime düşen ne varsa yapmak üzere en kısa sürede İstanbul’da olacağım.” dedi.