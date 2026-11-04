MasterChef Şadi yarışmaya veda edecek mi? Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor

MasterChef Türkiye'de yaşanan olay, yarışmanın son bölümünün ardından sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Yarışmacı Şadi'nin, kadın yarışmacı Ayşe'ye yönelik fiziksel müdahalede bulunduğu anlar izleyicilerin tepkisini beraberinde getirdi. Söz konusu görüntüleri eleştiren kullanıcılar, Şadi'nin yarışmadan diskalifiye edilmesini istedi. Peki, MasterChef Şadi yarışmaya veda edecek mi?

MASTERCHEF ŞADİ’YE TEPKİ YAĞIYOR

MasterChef Türkiye’de Ayşe ile yaşadığı olayın ardından tepkilerin odağı haline gelen Şadi hakkında sosyal medyada diskalifiye edildiği iddiaları gündeme geldi. Yarışmacının yarışmadan ayrıldığı yönündeki paylaşımlar izleyiciler arasında heyecan oluştururken, henüz bu iddialara ilişkin kesinleşmiş bir karar bilgisi bulunmuyor. Şadi’nin diskalifiye edildiğini düşünen bazı kullanıcılar kararı memnuniyetle karşıladı. Sosyal medyada, “İnşallah doğrudur, çok iyi olmuş herkes haddini bilecek” ve “İnşallah doğrudur, Şadi gitmeli” yorumları yapıldı.

Öte yandan bazı izleyiciler, yaşanan olayın ekrana getirilmesine de tepki gösterdi. Bir kullanıcı, “Hiç yayınlanmamalıydı. Yeter artık, reyting uğruna kadınlara bu kadar şiddetin olduğu bir toplumda bari bunu televizyondan izlememeliydik” ifadelerini kullandı. MasterChef Şadi hakkında ortaya atılan diskalifiye iddialarının ardından gözler program yönetiminden gelecek açıklamaya çevrildi.

ŞADİ YARIŞMADAN GÖNDERİLECEK Mİ?

MasterChef Türkiye’de Şadi ile Ayşe arasında yaşanan olayın yankıları sürüyor. Yarışmacı Şadi’nin Ayşe’ye yönelik hareketi sosyal medyada büyük tepki toplarken, izleyiciler diskalifiye kararı alınıp alınmayacağını merak ediyor. Ancak şu ana kadar yapım ekibinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama veya resmî bildiri gelmedi.

MasterChef’in yayınlanan yeni bölümlerinde Şadi’nin yarışmaya devam ettiği görülüyor. Yeni bölüm fragmanında ise Şadi’nin yaşanan olayla ilgili özür dilemek yerine kendisini haklı çıkarmaya çalışması izleyicilerin tepkisini daha da artırdı. Sosyal medyada yarışmacının diskalifiye edilmesi yönündeki çağrılar sürerken gözler yapım ekibinden gelecek olası açıklamaya çevrildi. Peki, MasterChef Şadi yarışmadan gönderilecek mi, yoksa yarışmaya devam mı edecek?