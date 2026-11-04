MasterChef Ayşe ve Şadi'nin kavgası Mehmet Şef'i çileden çıkardı! İki yarışmacıyı stüdyodan kovdu

MasterChef Türkiye'nin geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümüne Ayşe ve Şadi'nin kavgası damga vurdu. Dokunulmazlık oyunun oynandığı 3 Kasım akşamı izleyici karşısına çıkan bölümde oylama sırasında yaşananlar kısa sürede sosyal medyada gündem haline geldi. Şadi'nin Ayşe'ye yönelik sözleri ve hareketi tansiyonu bir hayli yükseltti. İkili arasında yaşanan gerilim git gide büyürken, Mehmet Şef araya girmek zorunda kaldı. Ayşe ve Şadi'nin kavgası Mehmet Şef'i çileden çıkardı. Araya girmek zorunda kalan Mehmet Şef, iki yarışmacıyı da stüdyodan gönderdi. İki yarışmacı arasında yaşanan kavga sosyal medyada da tepkilere neden oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE AYŞE VE ŞADİ BİRBİRİNE GİRDİ!

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma programları arasında yer alan MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz akşam dokunulmazlık heyecanı yaşandı. 3 Kasım akşamı izleyiciyle buluşan yeni bölümde takım oyununda şeflerin oy birliğiyle kazanan kırmızı takım oldu. Mavi takım ise bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Finalde mavi takımdan Kübra ve Muhammed karşı karşıya geldi.

Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümde; bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Kübra oldu. Kübra'nın eleme potasına ilk olarak Tolgahan'ı gönderdi. İkinci eleme adayının belirlendiği takım oylamasında ise bomba bir gerilim yaşandı. Oylama sırasında Şadi'nin Ayşe'ye yönelik sert sözleri ve oy kullanırken pusulayı defalarca masaya vurması ikili arasındaki gerilimi yükseltti.

Şadi'nin bu hareket ve sözlerine karşı Ayşe'den tepki geldi. Ayşe, Şadi'nin bu tavrını saygısızlık olarak nitelendirirken, iki yarışmacı arasındaki sözlü çatışma git gide büyüdü. Bu süreçte yayının bir süre sessize alınması ise ekran başındaki izleyicileri şaşkına çevirdi. Oylama sırasında tepki çeken anlar sonrasında Ayşe haftanın ikinci eleme adayı oldu.

MEHMET ŞEF İKİ YARIŞMACIYI DA STÜDYODAN GÖNDERDİ!

MasterChef Türkiye yarışmasının 3 Kasım akşamı yayınlanan bölüme dokunulmazlık oyunundan çok Ayşe ve Şadi'nin kavgası damga vurdu. İkili arasında yaşanan tartışma ve tansiyonun yükselmesi ise Mehmet Şef'i çileden çıkardı. Şadi'nin oylama sırasında Ayşe'ye oyunu kullanırken yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı. "Ayşe yemin billah iyi bir insan değilsin" sözleriyle Ayşe'yi eleştiren Şadi, Ayşe'yi oylarken önüne gidip defalarca oy pusulasını masaya vurdu.

Ayşe ise Şadi'nin bu hareketine; "İşte bu da senin ne kadar saygısız biri olduğunu gösterir. Gerçekten komiksin. Saygısız. Biraz yaşının adamı ol." sözleriyle tepki gösterdi. Şadi'nin bu sözler karşısında Ayşe'nin yanına gelerek tepkisini gösterdiği sırada yayın sessize alındı. Tartışmanın ve gerilimin git gide büyümesi sonucu şefler araya girdi. Şadi, şeflerin uyarısına rağmen gergin tavırlarını bir süre sürdürdü.

İkilinin kavgası Mehmet Şef'in araya girmesine neden oldu. Çileden çıkan Mehmet Şef, "Bir kere burada evlilik, aile vesaire bunları istemiyoruz arkadaşlar" şeklinde konuştu. İkili arasındaki tartışmanın devam etmesiyle birlikte Mehmet Şef, hem Şadi'ye hem de Ayşe'ye "Geçin arkaya kulise. Siz bize saygısızlık yapıyorsunuz" diyerek stüdyodan gönderdi.

Diğer yandan sosyal medyada gündem haline gelen Ayşe ve Şadi tartışması tepkilere neden oldu. Özellikle X'de "Ayşe'ye yapılan kadına şiddet", "Şadi yarışmadan diskalifiye edilmeli", "Şu görüntüyü yayınlamaya utanmadınız mı?", "Bu kadına yapılan terbiyesizlik" şeklinde yorumlar yapıldı.