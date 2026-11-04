TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 11:45

MasterChef Ayşe ve Şadi'nin kavgası Mehmet Şef'i çileden çıkardı! İki yarışmacıyı stüdyodan kovdu

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de Ayşe ve Şadi adeta birbirine girdi. 3 Kasım akşamı yayınlanan bölüme dokunulmazlık oyunundan çok Ayşe ve Şadi'nin kavgası damga vurdu. İkili arasında yaşanan tartışma ve tansiyonun yükselmesi ise Mehmet Şef'i çileden çıkardı. Araya girmek zorunda kalan Mehmet Şef, iki yarışmacıyı da stüdyodan gönderdi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
MasterChef Ayşe ve Şadi'nin kavgası Mehmet Şef'i çileden çıkardı! İki yarışmacıyı stüdyodan kovdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 11:45

'nin geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümüne ve 'nin kavgası damga vurdu. Dokunulmazlık oyunun oynandığı 3 Kasım akşamı izleyici karşısına çıkan bölümde oylama sırasında yaşananlar kısa sürede sosyal medyada gündem haline geldi. Şadi'nin Ayşe'ye yönelik sözleri ve hareketi tansiyonu bir hayli yükseltti. İkili arasında yaşanan gerilim git gide büyürken, araya girmek zorunda kaldı. Ayşe ve Şadi'nin kavgası Mehmet Şef'i çileden çıkardı. Araya girmek zorunda kalan Mehmet Şef, iki yarışmacıyı da stüdyodan gönderdi. İki yarışmacı arasında yaşanan kavga sosyal medyada da tepkilere neden oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE AYŞE VE ŞADİ BİRBİRİNE GİRDİ!

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma programları arasında yer alan MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz akşam dokunulmazlık heyecanı yaşandı. 3 Kasım akşamı izleyiciyle buluşan yeni bölümde takım oyununda şeflerin oy birliğiyle kazanan kırmızı takım oldu. Mavi takım ise bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Finalde mavi takımdan Kübra ve Muhammed karşı karşıya geldi.

MasterChef Ayşe ve Şadi'nin kavgası Mehmet Şef'i çileden çıkardı! İki yarışmacıyı stüdyodan kovdu

Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümde; bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Kübra oldu. Kübra'nın eleme potasına ilk olarak Tolgahan'ı gönderdi. İkinci eleme adayının belirlendiği takım oylamasında ise bomba bir gerilim yaşandı. Oylama sırasında Şadi'nin Ayşe'ye yönelik sert sözleri ve oy kullanırken pusulayı defalarca masaya vurması ikili arasındaki gerilimi yükseltti.

MasterChef Ayşe ve Şadi'nin kavgası Mehmet Şef'i çileden çıkardı! İki yarışmacıyı stüdyodan kovdu

Şadi'nin bu hareket ve sözlerine karşı Ayşe'den tepki geldi. Ayşe, Şadi'nin bu tavrını saygısızlık olarak nitelendirirken, iki yarışmacı arasındaki sözlü çatışma git gide büyüdü. Bu süreçte yayının bir süre sessize alınması ise ekran başındaki izleyicileri şaşkına çevirdi. Oylama sırasında tepki çeken anlar sonrasında Ayşe haftanın ikinci eleme adayı oldu.

MasterChef Ayşe ve Şadi'nin kavgası Mehmet Şef'i çileden çıkardı! İki yarışmacıyı stüdyodan kovdu

MEHMET ŞEF İKİ YARIŞMACIYI DA STÜDYODAN GÖNDERDİ!

MasterChef Türkiye yarışmasının 3 Kasım akşamı yayınlanan bölüme dokunulmazlık oyunundan çok Ayşe ve Şadi'nin kavgası damga vurdu. İkili arasında yaşanan tartışma ve tansiyonun yükselmesi ise Mehmet Şef'i çileden çıkardı. Şadi'nin oylama sırasında Ayşe'ye oyunu kullanırken yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı. "Ayşe yemin billah iyi bir insan değilsin" sözleriyle Ayşe'yi eleştiren Şadi, Ayşe'yi oylarken önüne gidip defalarca oy pusulasını masaya vurdu.

MasterChef Ayşe ve Şadi'nin kavgası Mehmet Şef'i çileden çıkardı! İki yarışmacıyı stüdyodan kovdu

Ayşe ise Şadi'nin bu hareketine; "İşte bu da senin ne kadar saygısız biri olduğunu gösterir. Gerçekten komiksin. Saygısız. Biraz yaşının adamı ol." sözleriyle tepki gösterdi. Şadi'nin bu sözler karşısında Ayşe'nin yanına gelerek tepkisini gösterdiği sırada yayın sessize alındı. Tartışmanın ve gerilimin git gide büyümesi sonucu şefler araya girdi. Şadi, şeflerin uyarısına rağmen gergin tavırlarını bir süre sürdürdü.

MasterChef Ayşe ve Şadi'nin kavgası Mehmet Şef'i çileden çıkardı! İki yarışmacıyı stüdyodan kovdu

İkilinin kavgası Mehmet Şef'in araya girmesine neden oldu. Çileden çıkan Mehmet Şef, "Bir kere burada evlilik, aile vesaire bunları istemiyoruz arkadaşlar" şeklinde konuştu. İkili arasındaki tartışmanın devam etmesiyle birlikte Mehmet Şef, hem Şadi'ye hem de Ayşe'ye "Geçin arkaya kulise. Siz bize saygısızlık yapıyorsunuz" diyerek stüdyodan gönderdi.

Diğer yandan sosyal medyada gündem haline gelen Ayşe ve Şadi tartışması tepkilere neden oldu. Özellikle X'de "Ayşe'ye yapılan kadına şiddet", "Şadi yarışmadan diskalifiye edilmeli", "Şu görüntüyü yayınlamaya utanmadınız mı?", "Bu kadına yapılan terbiyesizlik" şeklinde yorumlar yapıldı.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, kim aldı 3 Kasım Salı? Masterchef bireysel dokunulmazlık sahibi
MasterChef Armağan gözyaşlarına boğuldu! Yaşadığı büyük pişmanlığı anlattı
ETİKETLER
#masterchef türkiye
#mehmet şef
#Ayşe
#3 Kasım
#Şadi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.