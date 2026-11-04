Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, kim aldı 3 Kasım Salı? Masterchef bireysel dokunulmazlık sahibi

Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde kıyasıya mücadele sürdü. Dün takımların belirlenmesinin ardından bu akşam takım oyunu oynandı. Kırmızı takım ise kazanarak üst kata çıktı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 3 KASIM?

3 Kasım Salı akşamı yayınlanan yeni bölümde takım oyununu kırmızı takım kazandı. Mavi takım arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynanırken Muhammed, Kübra ve Ayşe ilk 3 olarak seçilmişti.

Şeflerin değerlendirmesi sonucunda listeden ilk silinen isim Ayşe oldu. Böylece dokunulmazlık için Muhammed ve Kübra kaldı. En başarılı tabağı yaparak bireysel dokunulmazlığın sahibi olan yarışmacı Kübra oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI BU AKŞAM?

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'in yeni bölümünde nefesler tutuldu. Kırmızı takımın dokunulmazlığı almasının ardından Armağan'ın kaptan olduğu mavi takımda bireysel dokunulmazlık oynandı. İlk etapta Kübra, Ayşe ve Muhammed seçilirken en sona Kübra ve Muhammed kalmıştı. Şeflerin seçimi sonucunda bireysel dokunulmazlığı Kübra aldı.

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KAZANAN TAKIM

3 Kasım Salı akşamı oynanan takım oyununda kazanan takım kırmızı oldu. Şükran'ın kaptanlığında yarışan takımda kıyasıya mücadele sürerken dokunulmazlığın sahibi oldular. Böylece mavi takım arasında dokunulmazlık oynandı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN KİŞİ

3 Kasım Salı akşamı yayınlanan bölümde yarışmacıların nefes kesen mücadelesi yakından takip edildi. Armağan'ın kaptan olduğu mavi takım, dokunulmazlık oyununu kaybetti. Kırmızı takım üst katta mücadeleyi izlerken mavi takım ter döktü. Şeflerin seçimi sonucunda Ayşe, Kübra ve Muhammed seçenek olmuştu. Değerlendirmeler sonucunda ise Kübra dokunulmazlığı aldı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU 3 KASIM SALI?

Mavi takımın yarışı kaybetmesinin ardından yarışmacılar bireysel dokunulmazlık oynadı. Değerlendirme sonucunda Kübra dokunulmaz olurken, eleme potasına gönderdiği ilk aday ise Tolgahan oldu. Böylece eleme adaylarının ilki Tolgahan olarak belirlendi.