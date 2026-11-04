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Medya
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 00:01
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 00:01

Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, kim aldı 3 Kasım Salı? Masterchef bireysel dokunulmazlık sahibi

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında kırmızı takım haftanın takım oyununu kazandı. Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı belli oldu.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, kim aldı 3 Kasım Salı? Masterchef bireysel dokunulmazlık sahibi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 00:01
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 00:01

Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde kıyasıya mücadele sürdü. Dün takımların belirlenmesinin ardından bu akşam takım oyunu oynandı. ise kazanarak üst kata çıktı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 3 KASIM?

3 Kasım Salı akşamı yayınlanan yeni bölümde takım oyununu kırmızı takım kazandı. Mavi takım arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynanırken , ve ilk 3 olarak seçilmişti. 

Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, kim aldı 3 Kasım Salı? Masterchef bireysel dokunulmazlık sahibi

Şeflerin değerlendirmesi sonucunda listeden ilk silinen isim Ayşe oldu. Böylece dokunulmazlık için Muhammed ve Kübra kaldı. En başarılı tabağı yaparak bireysel dokunulmazlığın sahibi olan yarışmacı Kübra oldu.

Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, kim aldı 3 Kasım Salı? Masterchef bireysel dokunulmazlık sahibi

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI BU AKŞAM?

TV8 ekranlarında yayınlanan 'in yeni bölümünde nefesler tutuldu. Kırmızı takımın dokunulmazlığı almasının ardından Armağan'ın kaptan olduğu mavi takımda bireysel dokunulmazlık oynandı. İlk etapta Kübra, Ayşe ve Muhammed seçilirken en sona Kübra ve Muhammed kalmıştı. Şeflerin seçimi sonucunda bireysel dokunulmazlığı Kübra aldı.

Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, kim aldı 3 Kasım Salı? Masterchef bireysel dokunulmazlık sahibi

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KAZANAN TAKIM

3 Kasım Salı akşamı oynanan takım oyununda kazanan takım kırmızı oldu. Şükran'ın kaptanlığında yarışan takımda kıyasıya mücadele sürerken dokunulmazlığın sahibi oldular. Böylece mavi takım arasında dokunulmazlık oynandı.

Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, kim aldı 3 Kasım Salı? Masterchef bireysel dokunulmazlık sahibi

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN KİŞİ

3 Kasım Salı akşamı yayınlanan bölümde yarışmacıların nefes kesen mücadelesi yakından takip edildi. Armağan'ın kaptan olduğu mavi takım, dokunulmazlık oyununu kaybetti. Kırmızı takım üst katta mücadeleyi izlerken mavi takım ter döktü. Şeflerin seçimi sonucunda Ayşe, Kübra ve Muhammed seçenek olmuştu. Değerlendirmeler sonucunda ise Kübra dokunulmazlığı aldı.

Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, kim aldı 3 Kasım Salı? Masterchef bireysel dokunulmazlık sahibi

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU 3 KASIM SALI?

Mavi takımın yarışı kaybetmesinin ardından yarışmacılar bireysel dokunulmazlık oynadı. Değerlendirme sonucunda Kübra dokunulmaz olurken, eleme potasına gönderdiği ilk aday ise Tolgahan oldu. Böylece eleme adaylarının ilki Tolgahan olarak belirlendi.

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ETİKETLER
#kübra
#masterchef
#muhammed
#kırmızı takım
#Ayşe
#Medya
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