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Medya
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 22:04
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 22:04

Masterchef takım oyununu kim kazandı bu hafta? 3 Kasım Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de dün akşam takımlar belirlendi. Mavi takımın kaptanı Armağan, kırmızı takımın kaptanı Şükran oldu. Bu haftanın ilk takım oyununu kim kazandı

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Masterchef takım oyununu kim kazandı bu hafta? 3 Kasım Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 22:04
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 22:04

Somer Siviroğlu, , 'nın yer aldığı 'te en son 'in elenmesi duygusal anlar yaşatmıştı. Dün akşam oynanan kaptanlık oyunu sonucunda kaptanlar da belirlendi.

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI BU HAFTA?

3 Kasım Salı akşamı ekranlara gelen yeni bölümde nefesler tutuldu. Mavi ve kırmızı takım arasındaki büyük mücadele sürerken bir takım haftanın kazananı olacak. Henüz şeflerin değerlendirmesi tamamlanmadı, kazanan takım netleşmedi.

Masterchef takım oyununu kim kazandı bu hafta? 3 Kasım Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmada bu haftanın ilk takım oyunu oynandı. Armağan ve Şükran'ın kaptanlığında yarışan isimler kıyasıya mücadele etti. Henüz dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olmadı.

Masterchef takım oyununu kim kazandı bu hafta? 3 Kasım Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK KAZANAN TAKIM 3 KASIM 2026

Şükran ile Ayşe arasındaki gerginlik devam ederken yarışma başında tartışma yeniden alevledi. Ayşe'nin Şükran'a "Bomboş bir insansın" sözleri ise dikkat çekti.

Yarışmada gerginlik sürerken yarışmacılar arasında dokunulmazlık yarışı sürdü. Bu akşamın dokunulmazlığı kazanan takımı henüz belli olmadı.

Masterchef takım oyununu kim kazandı bu hafta? 3 Kasım Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Kırmızı takım kaptanı Şükran olurken, takımını belirledi. Buna göre takımdaki isimler şöyle oldu:

Şükran

Nilay

Eyyüp Can

Nurten

Burçin

Bahar

Masterchef takım oyununu kim kazandı bu hafta? 3 Kasım Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Oynanan kaptanlık oyunu sonrası Armağan, Mavi takımın kaptanı oldu. Mavi takımdaki isimler ise şöyle:

Muhammed

Tolğa

Masterchef takım oyununu kim kazandı bu hafta? 3 Kasım Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Kübra

Şadi

Tolgahan

Ayşe

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#masterchef
#mehmet yalçınkaya
#danilo zanna
#hasan alp
#Somer Siviroğlu
#Medya
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