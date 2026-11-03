Masterchef takım oyununu kim kazandı bu hafta? 3 Kasım Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

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İstanbul
Somer Siviroğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya'nın yer aldığı Masterchef'te en son Hasan Alp'in elenmesi duygusal anlar yaşatmıştı. Dün akşam oynanan kaptanlık oyunu sonucunda kaptanlar da belirlendi.
3 Kasım Salı akşamı ekranlara gelen yeni bölümde nefesler tutuldu. Mavi ve kırmızı takım arasındaki büyük mücadele sürerken bir takım haftanın kazananı olacak. Henüz şeflerin değerlendirmesi tamamlanmadı, kazanan takım netleşmedi.
Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmada bu haftanın ilk takım oyunu oynandı. Armağan ve Şükran'ın kaptanlığında yarışan isimler kıyasıya mücadele etti. Henüz dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olmadı.
Şükran ile Ayşe arasındaki gerginlik devam ederken yarışma başında tartışma yeniden alevledi. Ayşe'nin Şükran'a "Bomboş bir insansın" sözleri ise dikkat çekti.
Yarışmada gerginlik sürerken yarışmacılar arasında dokunulmazlık yarışı sürdü. Bu akşamın dokunulmazlığı kazanan takımı henüz belli olmadı.
Kırmızı takım kaptanı Şükran olurken, takımını belirledi. Buna göre takımdaki isimler şöyle oldu:
Şükran
Nilay
Eyyüp Can
Nurten
Burçin
Bahar
Oynanan kaptanlık oyunu sonrası Armağan, Mavi takımın kaptanı oldu. Mavi takımdaki isimler ise şöyle:
Muhammed
Tolğa
Kübra
Şadi
Tolgahan
Ayşe