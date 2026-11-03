MasterChef Armağan gözyaşlarına boğuldu! Yaşadığı büyük pişmanlığı anlattı

MasterChef Türkiye yarışması, TV8 ekranlarında tüm hızıyla yayınlanmaya devam ederken başarılı yarışmacı Armağan Kırant, yaşadığı duygusal anlarla dikkatleri üzerine çekti. Başarılı ve genç yarışmacı, arkadaşı Hasan Alp'in vedası sırasında gözyaşlarına boğuldu. Yıllar önce kaybettiği dedesine dair duygusal açıklamalarda bulunan Armağan, izleyicileri de derin bir hüzne boğdu. Dedesinin Parkinson, Alzheimer ve KOAH gibi hastalıklarla mücadele ettiğini belirten Armağan, son dönemde dedesinin sadece kendisini hatırladığını söyledi. Yakın arkadaşının yarışmaya veda etmesiyle duygusal anlar yaşayan Armağan, yaşadığı büyük pişmanlıktan da bahsetti. İşte MasterChef Armağan'ın duygu dolu açıklamaları...

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI!

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te 1 Kasım Pazar akşamı eleme heyecanı yaşanmıştı. Heyecan dolu eleme gecesinde şeflerin kararını açıklamasıyla yarışmaya veda eden isim Hasan Alp olmuştu. 1 Kasım eleme gecesinde Armağan ile Hasan Alp son 2'ye kalırken yarışmaya Hasan Alp'in veda etmesi duygusal anlara sahne oldu.

Eleme gecesinde şeflerin değerlendirmesiyle son 2'ye Armağan ve Hasan Alp kalmıştı. MasterChef Türkiye'de Hasan Alp'in yarışmaya veda etmesi, yakın arkadaşı Armağan'ı derinden yaraladı. Eleme potasına birlikte çıkan ikiliden Armağan, arkadaşının vedasıyla kendi geçmişindeki acı bir kaybı hatırladı. Dedesiyle yaşadığı son anları ve onun vefat haberini aldığı günü anlatan Armağan, hem kendini hem de izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

Profesyonel aşçılık eğitimi alan ve vegan mutfak alanında deneyim kazanan 24 yaşındaki başarılı yarışmacı Armağan, dedesinin hayatındaki en büyük yaralardan biri olduğunu söyledi. Yıllar önce kaybettiği dedesinin kıymetini geç anladığını ve erken kaybettiğini ifade eden Armağan, ailesinin geçmişine dair de çeşitli açıklamalarda bulundu. Dedesiyle başlangıçta aralarında mesafe olduğunu söyleyen yarışmacı, konuşmasında duygusal açıklamalara yer verdi.

"KIYMETİNİ ÇOK GEÇ ANLADIM"

MasterChef Türkiye'de Hasan Alp'in yarışmaya veda etmesiyle duygusal anlar yaşayan Armağan, yıllar önce kaybettiği dedesiyle alakalı duygusal açıklamalarda bulundu. Gözyaşlarına boğulan Armağan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Benim dedem hayatımdaki en büyük yaralardan biridir. Kıymetini çok geç anlayıp erken kaybettiğim insandır. Bulgaristan'dan göçmüşler, annem doğmuş. Ardından bazı yersiz dedikodular sonucunda babasının onu hiç sevmediğini düşünmüş. Bu yüzden 35-40 yaşına kadar uzak durmuş. Doğal olarak ben de uzak durdum. Ondan sonra dedemle tanışmak nasip oldu. Sosyal tesislerde vakit geçirmeyi çok severdim onunla. Orada da çok sevilirdi, kimseyi aç bırakmazdı. On numara bir adamdı."

"ONU BEN TIRAŞ EDERDİM"

Dedesiyle çok geç tanışan ve kıymetini çok geç anladığını dile getiren Armağan, duygusal açıklamalarıyla ekran başındakileri derin bir hüzne boğdu. Dedesinin son dönemlerinde bakımına yardımcı olduğunu anlatan Armağan, onun hastalıkları nedeniyle günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını dile getirdi. Başarılı yarışmacı, açıklamasında şu ifadelerde bulundu:

"Son zamanlarında onu ben tıraş ederdim, berbere gidemezdi. Parkinson, Alzheimer ve KOAH birleşmişti en son. Tek hatırladığı kişi de bendim."

DEDESİNİ SON KEZ GÖRDÜĞÜ GÜNÜ ANLATTI!

Yakın arkadaşı Hasan Alp'in vedasının kendisine dedesini kaybettiği günü hatırlattığını ifade eden Armağan Kırant, arkadaşının kıymetini daha erken anladığını söyledi.

Dedesini son kez gördüğü günü anlatan Armağan, okula gitmek üzereyken dedesinin fenalaştığı haberini aldığını açıkladı. Birkaç gün sonra okuldayken dedesinin vefat haberini öğrendiğini dile getiren Armağan, yarışmadaki mücadelesini hem kendisi hem de Hasan için sürdüreceğini ifade etti.

"Sonu böyle olsun istemezdim. Aramıza biraz mesafe girecek" şeklinde konuşan Armağan, gözyaşlarına hakim olamadı. Yarışmaya 1 Kasım akşamı veda eden Hasan Alp ise yakın arkadaşı hakkında "Armağan dostum oldu, hakkını helal et" ifadelerine yer verdi.