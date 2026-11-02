Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 2 Kasım Pazartesi Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu?

Ekranların sevilen programı Masterchef'te yarışmacılar elinden geleni yaparak mavi takım kaptanı olmak için mücadele ediyor. Ekran başındakiler ise Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu araştırmasına başladı.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI 2 KASIM?

TV8 ekranlarında reyting rekorları kıran Masterchef Türkiye'de bu akşam kaptanlık oyunu oynanıyor. Yarışmacılar arasında bir isim mavi takım kaptanı olurken, kırmızı takımın kaptanını da belirleyecek. Program devam ediyor, henüz sonuçlanmadı.

MASTERCHEF KİM KAPTAN OLDU?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın yer aldığı Masterchef Türkiye'de nefesler tutuldu. Bu haftanın kaptanını belirlemek için verilen yemekleri yapan yarışmacılardan bir tanesi mavi takım kaptanı olarak devam edecek. Henüz netleşmedi.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

2 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümde kaptanlık için mücadele edildi. Nefes kesen yarış sonrasında ise mavi takım kaptanı belirlenecek. Henüz tabaklar yapılmadı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda mavi takım kaptanı belli olacak.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Ekranların sevilen programında kaptanlık yarışında mücadele eden isimler arasında bir kişi mavi takım kaptanı olurken, rakibini kendisi seçiyor. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda bu haftanın kırmızı kaptanı belli olacak.