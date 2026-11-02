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Medya
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 20:01
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 20:01

Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 2 Kasım Pazartesi Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu?

TV8'in sevilen programı Masterchef Türkiye'de en son elenen isim Hasan Alp oldu. Eleme sonrasında duygusal anlar yaşanırken bugün kaptanlık oyunu oynanacak. Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı bu akşamki yeni bölümle beraber belli olacak.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 2 Kasım Pazartesi Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 20:01
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 20:01

Ekranların sevilen programı 'te yarışmacılar elinden geleni yaparak mavi takım kaptanı olmak için mücadele ediyor. Ekran başındakiler ise Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu araştırmasına başladı.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI 2 KASIM?

ekranlarında reyting rekorları kıran Masterchef Türkiye'de bu akşam kaptanlık oyunu oynanıyor. Yarışmacılar arasında bir isim mavi takım kaptanı olurken, kırmızı takımın kaptanını da belirleyecek. Program devam ediyor, henüz sonuçlanmadı.

Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 2 Kasım Pazartesi Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu?

MASTERCHEF KİM KAPTAN OLDU?

, ve 'nın yer aldığı Masterchef Türkiye'de nefesler tutuldu. Bu haftanın kaptanını belirlemek için verilen yemekleri yapan yarışmacılardan bir tanesi mavi takım kaptanı olarak devam edecek. Henüz netleşmedi.

Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 2 Kasım Pazartesi Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu?

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

2 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümde kaptanlık için mücadele edildi. Nefes kesen yarış sonrasında ise mavi takım kaptanı belirlenecek. Henüz tabaklar yapılmadı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda mavi takım kaptanı belli olacak.

Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 2 Kasım Pazartesi Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu?

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Ekranların sevilen programında kaptanlık yarışında mücadele eden isimler arasında bir kişi mavi takım kaptanı olurken, rakibini kendisi seçiyor. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda bu haftanın kırmızı kaptanı belli olacak.

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#mehmet yalçınkaya
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#TV8
#Medya
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