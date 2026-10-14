MasterChef şampiyonu Esra Tokelli restoranını kapattı! Babasından acı haber geldi

MasterChef Türkiye ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Esra Tokelli, bu kez mutfaktaki başarısıyla değil, aldığı önemli kararla gündeme geldi. İstanbul Maslak'taki restoranının faaliyetlerini geçici süreliğine durduracağını açıklayan ünlü şef, babasının sağlık durumu nedeniyle önceliğini ailesine verdi. Tokelli'nin açıklaması, restoranın müdavimleri arasında da merak uyandırdı.

ESRA TOKELLİ'DEN AİLESİ İÇİN ÖNEMLİ KARAR

MasterChef Türkiye yarışmasındaki performansıyla dikkat çeken ve şampiyonluğa ulaşan Esra Tokelli, yarışmanın ardından gastronomi alanındaki çalışmalarını sürdürdü. Kendi işletmesi Şampiyon Lezzetler ile müşterilerini ağırlayan ünlü şef, şimdi ise ailesiyle ilgilenebilmek için işlerine kısa bir mola verme kararı aldı. Maslak'ta bulunan restoranın geçici olarak kapatılmasının arkasında Tokelli'nin babasının yaşadığı sağlık sorunları bulunuyor. Bu süreçte babasının yanında olmak ve ailesine daha fazla vakit ayırmak isteyen şef, işletmesinin faaliyetlerine bir süre ara verecek.

RESTORANIN YENİDEN AÇILACAĞI TARİH MERAK EDİLİYOR

Esra Tokelli'nin açıklamasının ardından Şampiyon Lezzetler'in ne zaman yeniden müşterilerini ağırlamaya başlayacağı da merak konusu oldu. Ancak restoranın yeniden açılacağı tarihle ilgili henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.

Ünlü şefin ailesine odaklanacağı bu dönemin ne kadar süreceği bilinmezken, müşterilerinin ve takipçilerinin gözü Tokelli'den gelecek yeni açıklamalara çevrildi. Şefin sosyal medya üzerinden yaptığı duyuru ise aldığı kararın geçici olduğunu ortaya koydu.

SOSYAL MEDYADAN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Esra Tokelli, restoranını geçici olarak kapatma kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takipçilerine duyurdu. Ailesinin kendisi için taşıdığı önemi vurgulayan ünlü şef, bu süreçte gösterecekleri anlayış ve destek için sevenlerine teşekkür etti.

Tokelli'nin açıklaması şöyle:

''Bazen hayatta mutfağa, lezzetlere ve günlük telaşımıza kısa bir ara verip en kıymetlilerimizin yanında olmamız gerekiyor.

Babamın sağlık durumu nedeniyle bu süreçte onun yanında olmak ve aileme zaman ayırmak istiyorum. Bu sebeple dükkânımıza kısa bir süreliğine ara vereceğiz.

Sizlerle aynı sofrada buluşmayı, güzel lezzetleri paylaşmayı ve yüzünüzde bir tebessüm bırakmayı ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Bu kısa ayrılıkta göstereceğiniz anlayış, güzel dilekleriniz ve dualarınız benim için çok kıymetli.

İnşallah en kısa zamanda yeniden buluşacak; kaldığımız yerden, aynı heyecanla, aynı özenle ve her zamanki kalite anlayışımızla sizleri ağırlamaya devam edeceğiz. Anlayışınız ve desteğiniz için hepinize gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.''

SEVENLERİNDEN DESTEK BEKLİYOR

Aldığı kararla bir süreliğine iş hayatına ara verecek olan Esra Tokelli, bu dönemde babasının yanında bulunarak ailesiyle ilgilenmek istiyor. Ünlü şefin açıklamasında restoranını yeniden açma niyetini de dile getirmesi, verilen aranın geçici olacağına işaret etti.

Şampiyon Lezzetler'in kapılarını yeniden ne zaman açacağı henüz netlik kazanmadı. Tokelli'nin sevenleri ise bu zorlu süreçte ünlü şefe ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletirken, restoranın yeniden hizmet vermeye başlayacağı günü bekliyor.

