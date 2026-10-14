Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 10:29
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 10:31

MasterChef şampiyonu Esra Tokelli restoranını kapattı! Babasından acı haber geldi

MasterChef Türkiye şampiyonu Esra Tokelli, Maslak'ta hizmet veren Şampiyon Lezzetler isimli restoranını geçici olarak kapatma kararı aldı. Ünlü şefin bu kararı almasında babasının yaşadığı sağlık sorunları etkili oldu. Ailesinin yanında olmak isteyen Tokelli, takipçilerine yaptığı açıklamayla bir süre işlerine ara vereceğini duyurdu.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
MasterChef şampiyonu Esra Tokelli restoranını kapattı! Babasından acı haber geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 10:29
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 10:31

ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Esra Tokelli, bu kez mutfaktaki başarısıyla değil, aldığı önemli kararla gündeme geldi. İstanbul 'taki restoranının faaliyetlerini geçici süreliğine durduracağını açıklayan ünlü şef, babasının sağlık durumu nedeniyle önceliğini ailesine verdi. Tokelli'nin açıklaması, restoranın müdavimleri arasında da merak uyandırdı.

ESRA TOKELLİ'DEN AİLESİ İÇİN ÖNEMLİ KARAR

MasterChef Türkiye yarışmasındaki performansıyla dikkat çeken ve şampiyonluğa ulaşan Esra Tokelli, yarışmanın ardından gastronomi alanındaki çalışmalarını sürdürdü. Kendi işletmesi Şampiyon Lezzetler ile müşterilerini ağırlayan ünlü şef, şimdi ise ailesiyle ilgilenebilmek için işlerine kısa bir mola verme kararı aldı. Maslak'ta bulunan restoranın geçici olarak kapatılmasının arkasında Tokelli'nin babasının yaşadığı sağlık sorunları bulunuyor. Bu süreçte babasının yanında olmak ve ailesine daha fazla vakit ayırmak isteyen şef, işletmesinin faaliyetlerine bir süre ara verecek.

MasterChef şampiyonu Esra Tokelli restoranını kapattı! Babasından acı haber geldi

RESTORANIN YENİDEN AÇILACAĞI TARİH MERAK EDİLİYOR

Esra Tokelli'nin açıklamasının ardından Şampiyon Lezzetler'in ne zaman yeniden müşterilerini ağırlamaya başlayacağı da merak konusu oldu. Ancak restoranın yeniden açılacağı tarihle ilgili henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.

Ünlü şefin ailesine odaklanacağı bu dönemin ne kadar süreceği bilinmezken, müşterilerinin ve takipçilerinin gözü Tokelli'den gelecek yeni açıklamalara çevrildi. Şefin sosyal medya üzerinden yaptığı duyuru ise aldığı kararın geçici olduğunu ortaya koydu.

MasterChef şampiyonu Esra Tokelli restoranını kapattı! Babasından acı haber geldi

SOSYAL MEDYADAN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Esra Tokelli, restoranını geçici olarak kapatma kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takipçilerine duyurdu. Ailesinin kendisi için taşıdığı önemi vurgulayan ünlü şef, bu süreçte gösterecekleri anlayış ve destek için sevenlerine teşekkür etti.

MasterChef şampiyonu Esra Tokelli restoranını kapattı! Babasından acı haber geldi

Tokelli'nin açıklaması şöyle:

''Bazen hayatta mutfağa, lezzetlere ve günlük telaşımıza kısa bir ara verip en kıymetlilerimizin yanında olmamız gerekiyor.

Babamın sağlık durumu nedeniyle bu süreçte onun yanında olmak ve aileme zaman ayırmak istiyorum. Bu sebeple dükkânımıza kısa bir süreliğine ara vereceğiz.

MasterChef şampiyonu Esra Tokelli restoranını kapattı! Babasından acı haber geldi

Sizlerle aynı sofrada buluşmayı, güzel lezzetleri paylaşmayı ve yüzünüzde bir tebessüm bırakmayı ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Bu kısa ayrılıkta göstereceğiniz anlayış, güzel dilekleriniz ve dualarınız benim için çok kıymetli.

İnşallah en kısa zamanda yeniden buluşacak; kaldığımız yerden, aynı heyecanla, aynı özenle ve her zamanki kalite anlayışımızla sizleri ağırlamaya devam edeceğiz. Anlayışınız ve desteğiniz için hepinize gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.''

MasterChef şampiyonu Esra Tokelli restoranını kapattı! Babasından acı haber geldi

SEVENLERİNDEN DESTEK BEKLİYOR

Aldığı kararla bir süreliğine iş hayatına ara verecek olan Esra Tokelli, bu dönemde babasının yanında bulunarak ailesiyle ilgilenmek istiyor. Ünlü şefin açıklamasında restoranını yeniden açma niyetini de dile getirmesi, verilen aranın geçici olacağına işaret etti.

Şampiyon Lezzetler'in kapılarını yeniden ne zaman açacağı henüz netlik kazanmadı. Tokelli'nin sevenleri ise bu zorlu süreçte ünlü şefe ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletirken, restoranın yeniden hizmet vermeye başlayacağı günü bekliyor.
 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MasterChef şampiyonu Esra Tokelli kimdir? MasterChef Esra Tokelli dükkanı nerede? Şefler öve öve bitirmedi
Masterchef şampiyonu Esra Tokelli'den dağılmayan mercimek köftesi taktiği!
ETİKETLER
#masterchef türkiye
#Esra Tokelli
#maslak
#Şampiyon Lezzetler
#Babasının Sağlık Durumu
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.