MasterChef Tolga’nın babasından gelen mesaj herkesi ağlattı! Takım arkadaşlarından duygulandıran destek

MasterChef Türkiye’nin son bölümünde izleyicileri derinden etkileyen bir an yaşandı. Yarışmacı Tolga’ya ailesinden gelen mesajlar sırasında babasının sözleri herkesi duygulandırdı. Mesajı dinlerken gözyaşlarını tutamayan Tolga, stüdyoda duygusal anlar yaşadı. Tolga’yı yalnız bırakmayan yarışmacılar, arkadaşlarına sarılarak destek verdi. Mutfaktaki rekabetin yerini dayanışmaya bıraktığı o anlar, sosyal medyadan da takdir topladı.

MASTERCHEF TOLGA’NIN GÖZYAŞLARI

MasterChef 2026 sezonunun en güçlü rakipleri arasında gösterilen Tolga’nın ailesinden gelen mesajla gözyaşlarına hakim olamadı. Tolga’nın babasından gelen mesaj karşısında stüdyoda duygu yüklü anlar yaşandı.

Tolga, babasının sözleri karşısında “ Allah ondan razı olsun. Ne olursun kendine iyi bak. Dağıldık şefim” sözleriyle gözyaşlarına hakim olmadı.

MUHAMMED, ARMAĞAN VE ENES'TEN TOLGA'YA BÜYÜK DESTEK

MasterChef 2026 sezonunun başından beri Tolga ve Muhammed, Enes, Armağan arasında sürekli bir atışma yaşanıyordu. Tolga'nın babasından gelen mesaj karşısında gözyaşlarına hakim olmayan arkadaşlarına destek olup sarıldılar.

Tolga'dan " kalbinizi kırdıysam özür dilerim" sözleri ise gecenin dikkat çeken sözlerinden oldu.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)