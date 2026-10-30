MasterChef Tolga’nın babasından gelen mesaj herkesi ağlattı! Takım arkadaşlarından duygulandıran destek

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İstanbul
MasterChef Türkiye’nin son bölümünde izleyicileri derinden etkileyen bir an yaşandı. Yarışmacı Tolga’ya ailesinden gelen mesajlar sırasında babasının sözleri herkesi duygulandırdı. Mesajı dinlerken gözyaşlarını tutamayan Tolga, stüdyoda duygusal anlar yaşadı. Tolga’yı yalnız bırakmayan yarışmacılar, arkadaşlarına sarılarak destek verdi. Mutfaktaki rekabetin yerini dayanışmaya bıraktığı o anlar, sosyal medyadan da takdir topladı.
MasterChef 2026 sezonunun en güçlü rakipleri arasında gösterilen Tolga’nın ailesinden gelen mesajla gözyaşlarına hakim olamadı. Tolga’nın babasından gelen mesaj karşısında stüdyoda duygu yüklü anlar yaşandı.
Tolga, babasının sözleri karşısında “ Allah ondan razı olsun. Ne olursun kendine iyi bak. Dağıldık şefim” sözleriyle gözyaşlarına hakim olmadı.
MasterChef 2026 sezonunun başından beri Tolga ve Muhammed, Enes, Armağan arasında sürekli bir atışma yaşanıyordu. Tolga'nın babasından gelen mesaj karşısında gözyaşlarına hakim olmayan arkadaşlarına destek olup sarıldılar.
Tolga'dan " kalbinizi kırdıysam özür dilerim" sözleri ise gecenin dikkat çeken sözlerinden oldu.
MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)
MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen
MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak
MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya ( elendi)
MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar
MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş
MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak
MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay
MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz
MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş
MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya
MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal
MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış
MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)
MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya
MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz
MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant
MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)