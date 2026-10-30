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Magazin
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Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 20:20
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 20:20

MasterChef’te Tolgahan’ın annesi sözleri geceye damga vurdu! “ Neden benim babam yok?”

MasterChef Türkiye’de ailelerden gelen mesajlar sırasında Tolgahan’ın yaşadığı duygusal anlar dikkat çekti. Annesinin sözleri karşısında duygulanan yarışmacı, “Neden benim babam yok?” diyerek yüreklere dokundu. Stüdyoda duygu dolu anların yaşanmasına neden olan bu sözler, ekran başındaki izleyicileri de etkiledi. Tolgahan’ın annesinden gelen mesaj, karşısında şefler Tolgahan’a büyük destek oldu.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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MasterChef’te Tolgahan’ın annesi sözleri geceye damga vurdu! “ Neden benim babam yok?”
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 20:20
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 20:20

’nin son bölümünde yarışmacıların ailelerinden gelen mesajlar, stüdyoda duygu dolu anlar yaşattı. Özellikle Tolgahan’ın annesinden gelen sözler, gecenin en dikkat çeken anlarından biri oldu. Annesinin mesajını dinleyen Tolgahan, “Neden benim babam yok?” sözleriyle yaşadığı duyguyu dile getirdi. Bu sözler hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri derinden etkiledi. İşte MasterChef’te yaşanan o anlar.

MASTERCHEF TOLGAHAN’IN ANNESİ AĞLATTI

MasterChef 2026 sezonuna yedeklerden ana kadroya giren Tolgahan’ın çocukluğuna dair yaşadığı acı olay ekranlara geldi. MasterChef’in yeni bölüm fragmanında ailelerden gelen mesajlar dikkat çekti. MasterChef Tolgahan’ın annesinin sözleri ise geceye damga vurdu. 

MasterChef’te Tolgahan’ın annesi sözleri geceye damga vurdu! “ Neden benim babam yok?”

Tolgahan’ın annesi, “ Bisiklet sürerken bir baba oğul gözüne ilişti. Bir süre onları izledin. Sonra koşarak, ağlayarak yanıma geldi. ‘Neden benim babam yok? Ben de oyun oynamak istiyorum babamla dedi’ sözleri stüdyoda da duygusal anlar yaşattı. Tolgahan annesinin açıklamaları karşısında gözyaşlarını tutamazken, takım arkadaşları ve şeflerinde gözleri doldu.

ŞEFLERDEN TOLGAHAN’A DESTEK

MasterChef Türkiye’de Tolgahan’ın annesinden gelen mesajın ardından stüdyoda duygusal anlar yaşanmaya devam etti. Annesinin açıklamalarından etkilenen Tolgahan’a şeflerden destek geldi. , ve , yarışmacının yaşadıklarına kayıtsız kalmadı.

MasterChef’te Tolgahan’ın annesi sözleri geceye damga vurdu! “ Neden benim babam yok?”

Somer Şef’in sözleri hem Tolgahan’ı hem de stüdyodakileri duygulandırdı. Yarışmacıya sarılarak yanında olduklarını hissettirmek isteyen Somer Şef, “Belki bir baba olamayız ama bir büyük abi olarak biz de Tolgahan’a sarılalım.” ifadelerini kullandı.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef’te Tolgahan’ın annesi sözleri geceye damga vurdu! “ Neden benim babam yok?”

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef’te Tolgahan’ın annesi sözleri geceye damga vurdu! “ Neden benim babam yok?”

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş 

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef’te Tolgahan’ın annesi sözleri geceye damga vurdu! “ Neden benim babam yok?”

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)

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#somer şef
#masterchef türkiye
#mehmet şef
#Danilo Şef
#Tolgahan
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