Sevilen yarışma MasterChef Türkiye ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan yarışmacıları İzmir’de düzenlenecek olan etkinlikte, yarışmacılar hem imza dağıtacak hem de gastronomi deneyimlerini paylaşacak. Yemek atölyeleri, tadım alanları ve sürpriz etkinliklerle zenginleşen organizasyon, İzmir’de sosyal yaşamı hareketlendirecek. Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe özellikle gençlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Şef adaylarıyla birebir iletişim kurmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuluyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ MasterChef Türkiye yarışmacıları İzmir’e geliyor! Şeflerin Rotası etkinliği büyük ilgi görüyor MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacıları, 25-26 Nisan tarihlerinde İzmir Kültürpark'ta düzenlenecek olan 'Şeflerin Rotası' etkinliğinde hayranlarıyla buluşacak. Etkinlik kapsamında Alican, Ayaz, Beyza, Eren, Hasan, Kerem, Mustafa, Metin, Semih ve Sergen gibi MasterChef Türkiye yarışmacıları yer alacak. İzmir Kültürpark'ta 25-26 Nisan tarihlerinde saat 11.00 ile 19.00 arasında düzenlenecek. Katılım ücretsiz olacak ve yarışmacılar imza dağıtacak, gastronomi deneyimlerini paylaşacak. Etkinlikte yemek atölyeleri, tadım alanları ve sürpriz etkinlikler de bulunacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE YILDIZLARI İZMİR’DE

MasterChef Türkiye ile tanınan Alican, Ayaz, Beyza, Eren, Hasan, Kerem, Mustafa, Metin, Semih ve Sergen, bu hafta sonu İzmir’de hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Gastronomi tutkunlarını bir araya getirecek Şeflerin Rotası etkinliği, 25-26 Nisan tarihlerinde İzmir Kültürpark’ta gerçekleştirilecek. Saat 11.00 ile 19.00 arasında ziyaretçilere açık olacak organizasyon, şimdiden büyük ilgi görüyor.

İzmir’de hafta sonuna damga vurması beklenen etkinlikte yarışmacılar, ziyaretçilerle birebir sohbet etme, deneyimlerini paylaşma ve imza verme fırsatı bulacak. Etkinlik alanında kurulacak stantlarda farklı lezzetler tanıtılacak, atölye çalışmaları ve interaktif aktiviteler düzenlenecek. Yemek kültürüne ilgi duyan herkesin katılabileceği organizasyon, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte, özellikle gençlerin ve MasterChef izleyicilerinin yoğunluk oluşturması bekleniyor. İzmir’in önemli etkinlik alanlarından biri olan Kültürpark’ta gerçekleşecek bu buluşma, hem eğlenceli hem de lezzet dolu anlara sahne olacak. Şef adaylarıyla tanışmak isteyenler için kaçırılmayacak bir hafta sonu fırsatı sunuluyor.

ŞEFLERİN ROTASI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

