MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı bu kez mutfaktaki şaşırtıcı tepkilerle gündeme geldi. Eleme mücadelesinde başarılı olan Eyyüp Can, yarışmada kalmayı başarırken Şadi ise MasterChef hayallerine veda etti. Ancak gecenin dikkat çeken ayrıntısı yalnızca eleme sonucu olmadı. Şadi'nin yarışmadan ayrılmasının ardından diğer yarışmacıların yaşadığı sevinç, izleyenlerin dikkatini çekti. Eyyüp Can'ın kazanmasıyla mutlulukları daha da artan yarışmacılar, sonuç karşısında adeta rahatladı. MasterChef mutfağında yaşanan bu tablo, Şadi'nin vedasının takım içindeki etkisini de gözler önüne serdi.

MASTERCHEF 2026’YA VEDA EDEN ŞADİ OLDU

MasterChef 2026 sezonuna damga vuran isimlerden Şadi, 29 Kasım akşamı oynanan eleme oyununun ardından yarışmaya veda etti. Eleme etabında en az puanı alan yarışmacı olan Şadi, MasterChef hayallerine veda ederken mutfakta yaşananlar gecenin önüne geçti.

Şadi'nin elendiğinin açıklanmasıyla birlikte diğer yarışmacılar sevinç çığlıkları attı. Özellikle Eyyüp Can'ın mutluluğu dikkat çekti. Yarışmacıların arasında "Eyyüp Can, en sevdiğim insan sensin!" sözleri duyulurken Eyyüp Can'ın "Sizi kurtardım!" diyerek sevinmesi de kameralara yansıyan dikkat çekici anlardan biri oldu.

MasterChef boyunca yaşanan tartışmalar ve Şadi'nin yarışmadaki tavırları, vedasının ardından verilen tepkilerde yeniden gündeme geldi. Yarışmacıların bu kadar sevinçli olması izleyenlerin de dikkatinden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları da Şadi'nin elenmesinin ardından yaptıkları yorumlarda yarışmacının gidişinden memnun olduklarını dile getirdi.