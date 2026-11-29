Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
MasterChef 2026 sezonunda rekabet hız kesmeden devam ediyor. Yarışmanın 29 Kasım 2026 Pazar akşamı yayınlanacak bölümünde eleme heyecanı ekranlara taşınıyor. Şampiyonluk hayaliyle mücadele eden yarışmacılar, jüri üyeleri karşısında başarılı tabaklar hazırlayarak yarışmada kalmaya çalışacak. Gecenin sonunda şeflerin değerlendirmesiyle bir isim MasterChef hayallerine veda edecek. Peki, MasterChef'te bu akşam kim elendi? MasterChef'ten kim gitti? 29 Kasım 2026 MasterChef eleme sonucu açıklandı mı?
29 Kasım akşamı oynanan eleme oyunu sonunda MasterChef’e veda eden yarışmacı birazdan belli olacak.
28 Kasım akşamı oynanan oyun sonrasında MasterChef’te dördüncü eleme adayı Şadi oldu.
27 Kasım akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme potasına giden üçüncü yarışmacı Eyyüp Can oldu.
26 Kasım akşamı MasterChef eleme potasına giden yarışmacı Ayşe oldu.
25 Kasım akşamı oynanan eleme oyunu sonrasında adını eleme potasına yazdıran yarışmacı Bahar oldu.
22 Kasım akşamı MasterChef eleme oyununu kaybeden ve yarışmaya veda eden yarışmacı Şükran oldu.