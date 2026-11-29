MasterChef 2026 sezonunda rekabet hız kesmeden devam ediyor. Yarışmanın 29 Kasım 2026 Pazar akşamı yayınlanacak bölümünde eleme heyecanı ekranlara taşınıyor. Şampiyonluk hayaliyle mücadele eden yarışmacılar, jüri üyeleri karşısında başarılı tabaklar hazırlayarak yarışmada kalmaya çalışacak. Gecenin sonunda şeflerin değerlendirmesiyle bir isim MasterChef hayallerine veda edecek. Peki, MasterChef'te bu akşam kim elendi? MasterChef'ten kim gitti? 29 Kasım 2026 MasterChef eleme sonucu açıklandı mı?

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HABERİN ÖZETİ MasterChef’ten kim gitti? MasterChef’ten kim gitti MasterChef’e veda eden yarışmacı 29 Kasım 2026 MasterChef 2026 sezonunun 29 Kasım 2026 Pazar akşamı yayınlanacak bölümünde eleme heyecanı yaşanacak ve bir yarışmacı hayallerine veda edecek. 29 Kasım akşamı oynanan eleme oyunu sonunda MasterChef’e veda eden yarışmacı birazdan belli olacak. 28 Kasım 2026 akşamı dördüncü eleme adayı Şadi oldu. 27 Kasım 2026 akşamı üçüncü eleme adayı Eyyüp Can oldu. 26 Kasım 2026 akşamı ikinci eleme adayı Ayşe oldu. 25 Kasım 2026 akşamı birinci eleme adayı Bahar oldu. 22 Kasım akşamı yarışmaya veda eden son yarışmacı Şükran oldu.

29 KASIM 2026 MASTERCHEF’E VEDA EDEN YARIŞMACI KİM?

29 Kasım akşamı oynanan eleme oyunu sonunda MasterChef’e veda eden yarışmacı birazdan belli olacak.

28 KASIM 2026 MASTERCHEF’TE ELEME POTASINA GİDEN DÖRDÜNCÜ YARIŞMACI KİM?

28 Kasım akşamı oynanan oyun sonrasında MasterChef’te dördüncü eleme adayı Şadi oldu.

27 KASIM 2026 MASTERCHEF’TE ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

27 Kasım akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme potasına giden üçüncü yarışmacı Eyyüp Can oldu.

26 KASIM 2026 MASTERCHEF ELEME POTASINA GİDEN İKİNCİ YARIŞMACI KİM?

26 Kasım akşamı MasterChef eleme potasına giden yarışmacı Ayşe oldu.

25 KASIM 2026 MASTERCHEF 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

25 Kasım akşamı oynanan eleme oyunu sonrasında adını eleme potasına yazdıran yarışmacı Bahar oldu.

MASTERCHEF’TE EN SON KİM ELENDİ?

22 Kasım akşamı MasterChef eleme oyununu kaybeden ve yarışmaya veda eden yarışmacı Şükran oldu.