MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları arasındaki rekabet giderek kızışıyor. 28 Kasım 2026 tarihli bölümde yarışmacılar, şeflerin belirlediği yemekleri en iyi şekilde hazırlayarak eleme potasından uzak kalmaya çalıştı. Gecenin sonunda yapılan değerlendirmelerin ardından haftanın dördüncü eleme adayı da açıklandı. Peki, MasterChef'te eleme potasına kim gitti? MasterChef Türkiye'de dördüncü eleme adayı kim oldu?

28 KASIM 2026 MASTERCHEF’TE ELEME POTASINA GİDEN DÖRDÜNCÜ YARIŞMACI KİM?

28 Kasım akşamı oynanan oyun sonrasında MasterChef’te dördüncü eleme adayı Şadi olduğu iddia ediliyor.

27 KASIM 2026 MASTERCHEF’TE ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

27 Kasım akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme potasına giden üçüncü yarışmacı Eyyüp Can oldu.

26 KASIM 2026 MASTERCHEF ELEME POTASINA GİDEN İKİNCİ YARIŞMACI KİM?

26 Kasım akşamı MasterChef eleme potasına giden yarışmacı Ayşe oldu.

25 KASIM 2026 MASTERCHEF 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

25 Kasım akşamı oynanan eleme oyunu sonrasında adını eleme potasına yazdıran yarışmacı Bahar oldu.

MASTERCHEF’TE EN SON KİM ELENDİ?

22 Kasım akşamı MasterChef eleme oyununu kaybeden ve yarışmaya veda eden yarışmacı Şükran oldu.

MASTERCHEF’TE BU HAFTAKİ TAKIMLAR 23-27 KASIM 2026

Kırmızı takım

Eyyüp Can

Tolgahan

Bahar

Enes

Armağan

Mavi Takım