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İstanbul
MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları arasındaki rekabet giderek kızışıyor. 28 Kasım 2026 tarihli bölümde yarışmacılar, şeflerin belirlediği yemekleri en iyi şekilde hazırlayarak eleme potasından uzak kalmaya çalıştı. Gecenin sonunda yapılan değerlendirmelerin ardından haftanın dördüncü eleme adayı da açıklandı. Peki, MasterChef'te eleme potasına kim gitti? MasterChef Türkiye'de dördüncü eleme adayı kim oldu?
28 Kasım akşamı oynanan oyun sonrasında MasterChef’te dördüncü eleme adayı Şadi olduğu iddia ediliyor.
27 Kasım akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme potasına giden üçüncü yarışmacı Eyyüp Can oldu.
26 Kasım akşamı MasterChef eleme potasına giden yarışmacı Ayşe oldu.
25 Kasım akşamı oynanan eleme oyunu sonrasında adını eleme potasına yazdıran yarışmacı Bahar oldu.
22 Kasım akşamı MasterChef eleme oyununu kaybeden ve yarışmaya veda eden yarışmacı Şükran oldu.
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