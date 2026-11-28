MasterChef 2026 yarışmasında 28 Kasım Cumartesi akşamı haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu için heyecan dolu anlar yaşanıyor. Mavi takım ve kırmızı takım, şeflerin belirlediği menüyü en başarılı şekilde hazırlayarak dokunulmazlığı kazanmak için tezgâh başına geçti. Yarışmacıların lezzet, sunum ve teknik becerilerinin değerlendirildiği gecede gözler şeflerin vereceği karara çevrildi. MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım galip geldi? Kaybeden takımda bireysel dokunulmazlığı kim alacak ve haftanın yeni eleme adayı kim olacak?

28 KASIM 2026 MASTERCHEF’TE DÖRDÜNCÜ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

28 Kasım akşamı oynanan MasterChef dördüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım birazdan açıklanacak.

MASTERCHEF’TE BU HAFTA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef 2026 sezonunun yeni haftasında (23 – 27 Kasım 2026) kırmızı ve mavi takım kaptanları olan Muhammed ve Eyyüp Can’ın rekabeti izlenecek. MasterChef’te haftanın birinci dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi takım 1-0 skorla öne geçti. İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı oldu ve beraberlik getirdi. Skor 1-1 oldu. 27 Kasım akşamı oynanacak 3. dokunulmazlık oyunuyla mavi takımın skoru 2 - 1 oldu. MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanarak mavi takım haftanın galibi mi olacak yoksa kırmızı takımla beraberlik mi getirecek?

MASTERCHEF’TE BU HAFTAKİ TAKIMLAR 23 -27 KASIM 2026

Kırmızı takım

Eyyüp Can

Tolgahan

Bahar

Enes

Armağan

Mavi Takım