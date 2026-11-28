MasterChef Türkiye'de rekabet kızışırken eleme potasına giren isimlerden Eyyüp Can, yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Yarışmadaki gelişmeleri değerlendiren Eyyüp Can, Bahar ve Armağan'ın birlikte hareket ettiğini düşündüğünü dile getirerek yaşadığı hayal kırıklığını sözlerine yansıttı. “Bahar ile Armağan iş tuttu, ben potaya girdim!” çıkışıyla takım içindeki dengelere gönderme yapan yarışmacı, eleme sürecindeki konumuna ilişkin sitemini açıkça ortaya koydu.

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HABERİN ÖZETİ MasterChef'te Eyyüp Can'dan takımına sitem! “Bahar ile Armağan iş tuttu, ben potaya girdim!” MasterChef Türkiye'de eleme potasına giren Eyyüp Can, takım arkadaşları Bahar ve Armağan'ın birlikte hareket ettiğini düşünerek hayal kırıklığını dile getirdi. Eyyüp Can, Bahar ve Armağan'ın 'iş tuttuğunu' ve bu yüzden potaya girdiğini iddia etti. Eyyüp Can, yarışmaya gelmek için büyük emek harcadığını ve beş yaşından beri 'dayak yiye yiye' bu işi öğrendiğini belirtti. Bahar, Eyyüp Can'ın iddialarına sert tepki göstererek kendisinin en başından beri hakkaniyetli davranmaya çalıştığını söyledi. Bahar, Eyyüp Can'ın kendi menfaatini düşündüğü için 'iki gündür ayıya dayı dediğini' iddia etti. Yaşananlar, yarışmacılar arasındaki güven sorununu yeniden gündeme taşıdı.

EYYÜP CAN’DAN TAKIM ARKADAŞLARINA SERT SÖZLER

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar arasındaki rekabet giderek kızışırken Eyyüp Can ile Bahar arasında yaşanan tartışma dikkat çekti. Eleme potasına giren Eyyüp Can, takım arkadaşları Bahar ve Armağan'ın birlikte hareket ettiğini düşündüğünü belirterek tepkisini dile getirdi. Yarışmacının açıklamaları karşısında sessiz kalmayan Bahar ise sert sözlerle karşılık verdi.,

Eyyüp Can, yaşadığı hayal kırıklığını anlatırken, “Ben biliyorum, Bahar ile Armağan iş tuttu. Ben potaya girdim. Beş yaşımdan beri dayak yiye yiye bu işi öğrendim. Ben buraya kolay mı geldim?” ifadelerini kullandı. Yarışmaya gelmek için verdiği emeğe dikkat çeken Eyyüp Can, potaya girmesinin ardından takım arkadaşlarına yönelik sitemini açıkça ortaya koydu.

Bahar ise kendisine yöneltilen sözlere karşı çıkarak hakkaniyetli davranmaya çalıştığını söyledi. Yarışmacı, “Ben en başından beri hakkaniyetli davranmaya çalışıyorum. Bunu da söylüyorum. Yeter artık! Kendi menfaatini düşündüğün için iki gündür ayıya dayı diyorsun. Bunun farkındayım.” diyerek Eyyüp Can'a tepki gösterdi.

MasterChef Türkiye'de karşılıklı açıklamalar, yarışmacılar arasındaki güven sorununu yeniden gündeme taşıdı. Takım içindeki ilişkilerin nasıl şekilleneceği ve bu tartışmanın eleme sürecine nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.