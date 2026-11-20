MasterChef Türkiye'de rekabet giderek kızışırken yarışmacıları yarın akşam farklı bir dokunulmazlık mücadelesi bekliyor. Haftanın 4. dokunulmazlık oyununda bu kez mutfaktaki tabakları değerlendiren isimler arasında ünlü konuklar da bulunacak. Sibel Turnagöl, Yasemin Sakallıoğlu ve Kadir Ezildi, yarışmacıların hazırlayacağı yemekleri tadarak puanlarını verecek.

MASTERCHEF’E ÜNLÜ İSİMLER GELİYOR

MasterChef Türkiye'de heyecan, yarın akşam oynanacak 4. dokunulmazlık oyunuyla farklı bir boyuta taşınacak. Yarışmacıların mutfaktaki hünerlerini sergileyeceği gecede bu kez değerlendirme koltuğunda birbirinden tanınmış isimler oturacak. Sibel Turnagöl, Yasemin Sakallıoğlu ve Kadir Ezildi, MasterChef mutfağına konuk olarak yarışmacıların hazırladığı yemekleri değerlendirecek.

Dokunulmazlık mücadelesinde takımlar, ünlü konukların beğenisini kazanabilmek için en iyi tabaklarını hazırlamaya çalışacak. Yarışmacılar açısından büyük önem taşıyan oyunda verilecek puanlar, gecenin sonucunu belirleyecek.

Sibel Turnagöl, Yasemin Sakallıoğlu ve Kadir Ezildi'nin vereceği puanların nasıl bir sonuç ortaya çıkaracağı ise şimdiden merak konusu oldu.

MasterChef izleyicileri, ünlü konukların hangi yemekleri beğeneceğini ve gecenin sonunda dokunulmazlığı hangi takımın kazanacağını beklemeye başladı.

KADİR EZİLDİ MUTFAĞI KONTROL ETTİ

Ünlü sunucu TV8 kanalında Temizlik Benim İşim adlı programla reyting rekorları kırıyor. Temizlik konusunda aşırı titizliğiyle bilinen Kadir Ezildi, MasterChef stüdyosundaki tezgahları kontrol etti.

Tezgâhları kontrol eden ve yarışmacıların çalışmalarını inceleyen Kadir Ezildi'nin mutfaktaki detaylara gösterdiği ilgi izleyenlerin de dikkatini çekti. Temizlik ve düzen konusundaki hassasiyetiyle tanınan Ezildi'nin MasterChef mutfağındaki kontrolleri, yarışmaya farklı bir hareketlilik kattı.