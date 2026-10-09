MasterChef’te Muhammed ve Nilay arasında gerilim tırmandı! Potada intikam tartışması

MasterChef’te yarışmacılar arasındaki rekabet, Muhammed ve Nilay arasında yaşanan pota tartışmasıyla yeni bir boyut kazandı. Muhammed’in, Nilay başka bir yarışmacıyı işaret ederken onu potaya göndermesi tepki çekti. Geçtiğimiz hafta Nilay’ın da benzer bir hamleyle Muhammed’i potaya atmış olması, bu kez intikam alındığı yönündeki yorumları beraberinde getirdi. Nilay, Muhammed’in kararını profesyonel bulmadığını söyleyince ikili arasında tansiyon yükseldi. Peki, Muhammed gerçekten intikam mı aldı?

MASTERCHEF’TE MUHAMMED VE NİLAY GERİLİMİ

MasterChef’te Muhammed ve Nilay arasında yaşanan pota tartışması gündeme damga vurdu. Muhammed’in, Nilay başka bir yarışmacıyı gösterirken onu potaya göndermesi ikili arasında gerginliğe neden oldu. Geçtiğimiz hafta Nilay’ın da benzer bir hamleyle Muhammed’i potaya atması, bu kez intikam alındığı yorumlarını beraberinde getirdi.

Nilay, Muhammed’in davranışını profesyonel bulmadığını dile getirince tartışma daha da alevlendi. İkili arasında tansiyon yükselirken karşılıklı sert sözler söylendi. Birbirlerine “Potaya girmekten korkuyorsun” diyerek meydan okuyan yarışmacılar, rekabetin dozunu artırdı.

MasterChef’te yaşanan bu gerilim, yarışmacıların pota kararlarını ve birbirlerine karşı tutumlarını yeniden gündeme taşıdı. Muhammed’in hamlesinin intikam olup olmadığı ise tartışmanın en dikkat çeken noktalarından biri oldu.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)