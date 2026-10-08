MasterChef eleme potasına kim gitti? MasterChef’te 3. Ve 4. Eleme adayları 8 Ekim 2026

MasterChef Türkiye 2026’da eleme heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Yarışmanın 9. haftasında eleme potasına giren isimler merak edilirken, gözler 8 Ekim 2026 tarihli bölümde belirlenecek 3. ve 4. eleme adaylarına çevrildi. Haftanın ilk eleme adaylarının kırmızı takımdan çıkmasının ardından şimdi sıranın hangi takımda olduğu araştırılıyor. Yarışmacılar, dokunulmazlığı kazanarak eleme potasından uzak kalmak ve MasterChef Türkiye macerasına devam etmek için mutfakta tüm hünerlerini sergiliyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda gecenin sonunda iki yarışmacının daha eleme potasına gönderilmesi bekleniyor. Peki, MasterChef’te 3. ve 4. eleme adayları kim oldu? 8 Ekim 2026 MasterChef eleme potasına hangi yarışmacılar gitti?

8 EKİM 2026 MASTERCHEF’TE 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

8 Ekim 2026 MasterChef’te 3. Ve 4. Eleme adayları birazdan belli olacak.

7 EKİM 2026 MASTERCHEF’TE 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

7 Ekim 2026 MasterChef’te 1. Ve 2. Eleme adayları Nurten ve Ayşe oldu.

MASTERCHEF’E VEDA EDEN SON YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef 2026 sezonunun ilk ana kadrosuna giren Batuhan, geçtiğimiz Pazar akşamı oynana eleme oyunu sonrasında MasterChef 2026’ya veda etti.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)