MasterChef'te Muhammed ve Tolğa arasında ipler koptu “İçimdekini dışarı çıkartma benim!”

MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm tanıtımında bu kez mutfaktaki rekabet değil, yarışmacılar arasındaki sert tartışma gündeme geldi. Muhammed ve Tolğa arasında geçen diyalog, kısa sürede kontrolden çıkan bir gerilime dönüştü. Tolğa'nın şaka yaptığını belirtmesine rağmen sakinleşmeyen Muhammed, “İçimdekini dışarı çıkartma benim” sözleriyle tepkisini sürdürdü. Ardından stüdyodan ayrılan yarışmacının kuliste eşyalara yumruk attığı anlar, tanıtımın en çok konuşulan görüntüleri arasına girdi.

TOLĞA’DAN ANKSİYETE ŞAKASI!

MasterChef Tolğa ile Muhammed arasında gerilim dolu anlar yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda Tolğa’nın Muhammed’in rahatsızlığıyla dalga geçerek cevap vermesi sosyal medyada tepkilere yol açmıştı. Yaşanılan durumun tekrar etmesi iki yarışmacı arasında gerilime yol açtı.

MasterChef’in bu akşam ki yeni bölümünde oyun sonrasında Muhammed ve Tolğa arasında sesler bir anda yükseldi. Tolğa, Muhammed’in anksiyete rahatsızlığını bir kez daha kullandı. Tolğa'nın “ Tansiyonum düştü. Benim anksiyetem yok” sözleri, ikili arasında sert tartışmaya neden oldu.

MUHAMMED SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ!

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar Muhammed ve Tolğa arasında yaşanan tartışma, yeni bölüm tanıtımına damga vurdu. İkili arasında daha önce de gündeme gelen anksiyete konusu yeniden açılırken, Tolğa'nın kullandığı “Benim ankastrem yok” sözleri ortamı bir anda gerdi.

Tolğa'nın bu sözlerine tepki gösteren Muhammed, “Abi yapma şunu ya, ayıp” diyerek karşılık verdi. Söylediklerinin şaka olduğunu belirten Tolğa'ya rağmen sakinleşmeyen Muhammed, “İçimdekini dışarı çıkartma benim” diyerek sesini yükseltti. İkili arasındaki tartışma giderek büyürken diğer yarışmacılar da yaşanan gerginliğe tanıklık etti.

Tartışmanın ardından öfkesine hâkim olmakta zorlanan Muhammed, stüdyoyu terk etti. Kameralara yansıyan görüntülerde yarışmacının musluğa vurduğu, ardından kulis bölümünde çevresindeki eşyalara yumruk attığı duyuldu. Muhammed'in bu hareketleri diğer yarışmacıları da tedirgin etti.

MasterChef Türkiye'nin 12 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelecek yeni bölümünün tanıtımında yer alan görüntüler, izleyiciler arasında merak uyandırdı. Muhammed ile Tolğa arasındaki gerilimin nasıl sonuçlanacağı ve yaşananların yarışmaya nasıl yansıyacağı şimdiden konuşulmaya başlandı.