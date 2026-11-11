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Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 18:12
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 18:12

MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takım kim? MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takım 11 Kasım 2026

MasterChef’te rekabet her geçen gün daha da artıyor. Yeni eleme kuralları gelmesiyle birlikte yarışmacılar eleme potasına girmemek için tüm hünerlerini sergiliyor. Kırmızı ve mavi takım sayı kazanmak için tüm becerilerini tezgahta gösteriyor. Peki, MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Kasım 2026 MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takım kim?

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Editor
 Funda Aydın
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MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takım kim? MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takım 11 Kasım 2026
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 18:12
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 18:12

’de heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Yarışmacılar, haftanın eleme sürecinde avantaj elde edebilmek ve potaya girmekten kurtulmak için mutfakta kıyasıya mücadele ediyor. Kırmızı ve , şeflerin belirlediği yemekleri en başarılı şekilde hazırlayarak dokunulmazlığı kazanmak için hünerlerini sergiliyor. Gecenin sonunda kazanan takım ve bireysel dokunulmazlık mücadelesi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, 11 Kasım 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Mavi takım mı, mı dokunulmazlığı aldı? İşte MasterChef Türkiye’nin 11 Kasım tarihli bölümünde yaşananlar ve gecenin merak edilen sonuçları.

11 KASIM 2026 MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN TAKIM KİM?

11 Kasım 2026 MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takım birazdan açıklanacak. Bireysel dokunulmazlık alan yarışmacı ilerleyen saatlerde açıklanacak. Haberi güncelleyerek gelişmeleri takip edebilirsiniz. 

MASTERCHEF’TE BU HAFTA TAKIM OYUNUNU KAZANAN KİM?

MasterChef’te 10 – 14 Kasım 2026 tarih aralığında oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takımlar belli oluyor. İlk dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım durumu 1- 0 olarak belirledi. Bu akşam oynanacak oyun sonrasında kazanan takımın kim olacağı merak ediliyor.

MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takım kim? MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takım 11 Kasım 2026

MASTERCHEF’TE EN SON ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef’te 8 Kasım 2026 Pazar günü oynanan eleme oyunu sonrasında MasterChef yarışmasına veda etti.

MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takım kim? MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takım 11 Kasım 2026

MASTERCHEF’TE BU HAFTAKİ TAKIM KADROSU

MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takım kim? MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takım 11 Kasım 2026

Kırmızı takım          

  • Tolğahan
  • Muhammed
  • Bahar
  • Nurten
  • Nilay
  • Şükran
MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takım kim? MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takım 11 Kasım 2026

Mavi takım

  • Tolga
  • Şadi
  • Enes
  • Ayşe
  • Burçin
  • Armağan
  • Eyyüp Can
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