MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takım kim? MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takım 11 Kasım 2026

MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Yarışmacılar, haftanın eleme sürecinde avantaj elde edebilmek ve potaya girmekten kurtulmak için mutfakta kıyasıya mücadele ediyor. Kırmızı ve mavi takım, şeflerin belirlediği yemekleri en başarılı şekilde hazırlayarak dokunulmazlığı kazanmak için hünerlerini sergiliyor. Gecenin sonunda kazanan takım ve bireysel dokunulmazlık mücadelesi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, 11 Kasım 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Mavi takım mı, kırmızı takım mı dokunulmazlığı aldı? İşte MasterChef Türkiye’nin 11 Kasım tarihli bölümünde yaşananlar ve gecenin merak edilen sonuçları.

11 KASIM 2026 MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN TAKIM KİM?

11 Kasım 2026 MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takım birazdan açıklanacak. Bireysel dokunulmazlık alan yarışmacı ilerleyen saatlerde açıklanacak. Haberi güncelleyerek gelişmeleri takip edebilirsiniz.

MASTERCHEF’TE BU HAFTA TAKIM OYUNUNU KAZANAN KİM?

MasterChef’te 10 – 14 Kasım 2026 tarih aralığında oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takımlar belli oluyor. İlk dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım durumu 1- 0 olarak belirledi. Bu akşam oynanacak oyun sonrasında kazanan takımın kim olacağı merak ediliyor.

MASTERCHEF’TE EN SON ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef’te 8 Kasım 2026 Pazar günü oynanan eleme oyunu sonrasında Kübra MasterChef yarışmasına veda etti.

MASTERCHEF’TE BU HAFTAKİ TAKIM KADROSU

Kırmızı takım

Tolğahan

Muhammed

Bahar

Nurten

Nilay

Şükran

Mavi takım