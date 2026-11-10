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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 23:27
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 23:27

Masterchef eleme adayı kim oldu bu akşam? Masterchef'te 1. eleme adayı belli oldu

Masterchef Türkiye'de bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlığı kazanan takım üst katta olurken, diğer takım bireysel dokunulmazlık için mücadele etti.

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Editor
 Gonca Işık
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Masterchef eleme adayı kim oldu bu akşam? Masterchef'te 1. eleme adayı belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 23:27
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 23:27

Bu akşam oynanan oyunu sonrasında bir takım dokunulmaz oldu. Yapılan değerlendirme sonucunda dokunulmaz oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU BU AKŞAM?

10 Kasım Salı akşamı oynanan dokunulmazlık oyununda kazanan takım mavi oldu. Tolğa'nın takımı olan mavi kazanırken, arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Bireysel dokunulmazlık sonrasında eleme adayı belli olacak.

Masterchef eleme adayı kim oldu bu akşam? Masterchef'te 1. eleme adayı belli oldu

MASTERCHEF 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

ekranlarında yayınlanan 'te heyecan devam ederken dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Kırmızı takım arasında oynanan bireysel dokunulmazlık sonrasında eleme adayı da netleşecek. Bekleyiş devam ediyor.

Masterchef eleme adayı kim oldu bu akşam? Masterchef'te 1. eleme adayı belli oldu

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK KAZANAN TAKIM

Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında üst kata çıkan takım mavi oldu. Kırmızı takım ise kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

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