Masterchef eleme adayı kim oldu bu akşam? Masterchef'te 1. eleme adayı belli oldu

Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında bir takım dokunulmaz oldu. Yapılan değerlendirme sonucunda mavi takım dokunulmaz oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU BU AKŞAM?

10 Kasım Salı akşamı oynanan dokunulmazlık oyununda kazanan takım mavi oldu. Tolğa'nın takımı olan mavi kazanırken, kırmızı takım arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Bireysel dokunulmazlık sonrasında eleme adayı belli olacak.

MASTERCHEF 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te heyecan devam ederken dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Kırmızı takım arasında oynanan bireysel dokunulmazlık sonrasında eleme adayı da netleşecek. Bekleyiş devam ediyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK KAZANAN TAKIM

Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında üst kata çıkan takım mavi oldu. Kırmızı takım ise kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.