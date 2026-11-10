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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 19:51
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 19:51

Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 10 Kasım? Masterchef hangi takım dokunulmaz oldu?

Masterchef Türkiye'de dün akşam kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takımın kaptanı Tolğa olurken, kırmızı takımın kaptanı ise Tolgahan oldu. 10 Kasım Salı akşamı Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı heyecanla bekleniyor.

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Editor
 Gonca Işık
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Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 10 Kasım? Masterchef hangi takım dokunulmaz oldu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 19:51
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 19:51

Ekranların sevilen yarışması 'de bu haftanın kaptanları belli oldu. Mavi takımın kaptanı Tolğa oldu, kırmızı takımda yer alacak. 

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de yarış kaldığı yerden devam ediyor. 10 Kasım Salı akşamı ekranlara gelen bölümde ise yarışmacılar dokunulmazlık için mücadele etti.

Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 10 Kasım? Masterchef hangi takım dokunulmaz oldu?

Yarışmada dokunulmazlık mücadelesi henüz sona ermedi. Programın sonunda şeflerin değerlendirmesi sonucunda bu haftanın dokunulmazlık alan takımı belli olacak.

Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 10 Kasım? Masterchef hangi takım dokunulmaz oldu?

MASTERCHEF HANGİ TAKIM DOKUNULMAZ OLDU?

10 Kasım Salı akşamı ekranlara gelen yeni bölüm heyecanla takip edildi. , Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüriliğini yaptığı yarışmada bu akşam ilk eleme adayı da belli olacak. Henüz dokunulmazlık oyununu kazanan takım netleşmedi.

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