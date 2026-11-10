Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 10 Kasım? Masterchef hangi takım dokunulmaz oldu?

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İstanbul
Ekranların sevilen yarışması Masterchef Türkiye'de bu haftanın kaptanları belli oldu. Mavi takımın kaptanı Tolğa oldu, kırmızı takımda Tolgahan yer alacak.
Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de yarış kaldığı yerden devam ediyor. 10 Kasım Salı akşamı ekranlara gelen bölümde ise yarışmacılar dokunulmazlık için mücadele etti.
Yarışmada dokunulmazlık mücadelesi henüz sona ermedi. Programın sonunda şeflerin değerlendirmesi sonucunda bu haftanın dokunulmazlık alan takımı belli olacak.
10 Kasım Salı akşamı ekranlara gelen yeni bölüm heyecanla takip edildi. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüriliğini yaptığı yarışmada bu akşam ilk eleme adayı da belli olacak. Henüz dokunulmazlık oyununu kazanan takım netleşmedi.