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Medya
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 23:41
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 23:41

Masterchef kırmızı takım kaptanı kim oldu? Mavi takım kaptanı Tolğa'nın seçimi şaşırttı

9 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan Masterchef Türkiye yeni bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takımın kaptanı Tolğa olurken, kırmızı takım için belirleyeceği isim merak konusu olmuştu.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Masterchef kırmızı takım kaptanı kim oldu? Mavi takım kaptanı Tolğa'nın seçimi şaşırttı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 23:41
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 23:41

Ekranların sevilen yarışması 'de sona yaklaşıldıkça kaos da artıyor. Masterchef kaptanı kim oldu belli oldu. Tolğa'nın seçtiği isim şaşırttı.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Bu akşam yayınlanan yeni bölümde kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar en güzel ekleri yapmak için mücadele ederken şeflerin değerlendirmesi sonucunda kaptanı Tolğa oldu. Kırmızı takım için seçilen isim ise Tolgahan oldu.

Masterchef kırmızı takım kaptanı kim oldu? Mavi takım kaptanı Tolğa'nın seçimi şaşırttı

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNUN KAZANANLARI

Bu akşam yayınlanan yeni bölümde mavi takımın kaptanı Tolğa olurken, rakip olarak Tolgahan'ı seçti. İki ismin yarışacağı bu hafta ise neler olacak merak edildi. Kıyasıya mücadelenin devam ettiği Masterchef'te Tolğa ve Tolgahan kaptan olarak mücadele edecek.

Masterchef kırmızı takım kaptanı kim oldu? Mavi takım kaptanı Tolğa'nın seçimi şaşırttı

MASTERCHEF BU AKŞAM KİM KAPTAN OLDU?

TV8 ekranlarında bu akşam yayınlanan yeni bölüm yakından takip edildi. Ekler yapan yarışmacılar en beğenilen tabak olmak için elinden geleni yaparken mavi takım kaptanı Tolğa oldu. Karşısına seçtiği isim ise Tolgahan oldu.

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#tolga
#masterchef türkiye
#mavi takım
#kırmızı takım
#Tolgahan
#Medya
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