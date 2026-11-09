Masterchef kırmızı takım kaptanı kim oldu? Mavi takım kaptanı Tolğa'nın seçimi şaşırttı

Ekranların sevilen yarışması Masterchef Türkiye'de sona yaklaşıldıkça kaos da artıyor. Masterchef kırmızı takım kaptanı kim oldu belli oldu. Tolğa'nın seçtiği isim şaşırttı.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Bu akşam yayınlanan yeni bölümde kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar en güzel ekleri yapmak için mücadele ederken şeflerin değerlendirmesi sonucunda mavi takım kaptanı Tolğa oldu. Kırmızı takım için seçilen isim ise Tolgahan oldu.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNUN KAZANANLARI

Bu akşam yayınlanan yeni bölümde mavi takımın kaptanı Tolğa olurken, rakip olarak Tolgahan'ı seçti. İki ismin yarışacağı bu hafta ise neler olacak merak edildi. Kıyasıya mücadelenin devam ettiği Masterchef'te Tolğa ve Tolgahan kaptan olarak mücadele edecek.

MASTERCHEF BU AKŞAM KİM KAPTAN OLDU?

TV8 ekranlarında bu akşam yayınlanan yeni bölüm yakından takip edildi. Ekler yapan yarışmacılar en beğenilen tabak olmak için elinden geleni yaparken mavi takım kaptanı Tolğa oldu. Karşısına seçtiği isim ise Tolgahan oldu.