Mauro Icardi Icardi ile sevgilisi olduğu iddia edilen China Suarez, Icardi'nin kızlarıyla görüntülendi

31 Aralık 2024 17:13 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 17:13

Wanda Nara ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Galatasaray'ın sevilen ismi Mauro Icardi'nin China Suarez ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. China Suarez, Icardi'nin kızlarıyla alışverişte görüntülendi.

2024 yılının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Wanda Nara ile Mauro Icardi, senenin son gününde de haber olmayı başardı. Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi ile boşanma aşamasındaki Wanda Nara, birbirleri hakkındaki paylaşımlarla günlerce konuşuldu. Son olarak Icardi'nin oyuncu China Suarez ile sevgili olduğu iddia edildi.

FOTOĞRAFLAR HER ŞEYİ ELE VERDİ

32 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından ok saplanmış kalp emojisi ile geçtiğimiz hafta paylaşım yaptı. Birkaç gün sonra ise Mauro Icardi aynı yerden fotoğraf paylaşarak, “nasılsınız?” dedi.

Mauro Icardi Icardi ile China Suarez'in aşk yaşadığı gündemde dolaşırken, yine çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. Mauro Icardi ile aşk yaşadığı iddia edilen China Suarez, Icardi'nin kızlarıyla alışverişte görüntülendi.