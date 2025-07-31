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 | Dilek Ulusan

Mauro Icardi ile China Suárez ihanet iddialarını İstanbul Boğazı'nda yalanladı!

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi ile China Suárez'in ihanet iddialarıyla gündemde yer alırken, çiftin İstanbul Boğazı'ndaki kareleri iddialara cevap oldu. China Suárez'in çocuklarıyla birlikte İstanbul Boğazı'nda bir tekne turuna çıkan çiftten Icardi, "Biz buradayız" mesajı verdi.

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Mauro Icardi ile China Suárez ihanet iddialarını İstanbul Boğazı'nda yalanladı!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 10:04

Mauro Icardi'nin China Suárez'i aldattığı iddiaları gündemdeki yerini korurken çiftten beklenmedik bir hamle geldi. Çift, İstanbul Boğazı'nda romantik bir tekne turuyla adeta "Biz buradayız" mesajı verdi.

MUURO ICARDI'DEN CHINA SUAREZ VE ÇOCUKLARIYLA BOĞAZ TURU

Aldatma iddialarına aldırış etmeyen Mauro Icardi ve China Suárez, Boğaz turundaki kareleri sosyal medyada paylaştı. Galatasaraylı ünlü futbolcu, sevgilisi için sosyal medyada dolu sözler paylaşmayı da ihmal etmedi.

Mauro Icardi ile China Suárez ihanet iddialarını İstanbul Boğazı'nda yalanladı!

Geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi'nin nişanlısı China Suárez'i aldattığına dair iddialar, futbol dünyasında ve magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

Mauro Icardi ile China Suárez ihanet iddialarını İstanbul Boğazı'nda yalanladı!

Bazı kaynaklar, Icardi ile China Suárez'in ilişkisini, yıldız futbolcunun eski eşi Wanda Nara'dan intikam almak için başlattığını öne sürse de, çiftin son paylaşımlarına beğeni yağdı.

Mauro Icardi ile China Suárez ihanet iddialarını İstanbul Boğazı'nda yalanladı!

Icardi, sevgilisi Suárez ile İstanbul Boğzı'nda çektirdiği kareleri, "Herkesin dönüp bir daha baktığı, tek başına parlayan... Her gün beni daha da aşık eden kusursuz bir güzellik ve neşe kaosu" dedi.

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ETİKETLER
#galatasaray
#aşk
#Mauro Icardi
#China Suárez
#Aldatma İddiası
#Boğaz Turu
#Magazin
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