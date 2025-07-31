Mauro Icardi ile China Suárez ihanet iddialarını İstanbul Boğazı'nda yalanladı!

Mauro Icardi'nin China Suárez'i aldattığı iddiaları gündemdeki yerini korurken çiftten beklenmedik bir hamle geldi. Çift, İstanbul Boğazı'nda romantik bir tekne turuyla adeta "Biz buradayız" mesajı verdi.

MUURO ICARDI'DEN CHINA SUAREZ VE ÇOCUKLARIYLA BOĞAZ TURU

Aldatma iddialarına aldırış etmeyen Mauro Icardi ve China Suárez, Boğaz turundaki kareleri sosyal medyada paylaştı. Galatasaraylı ünlü futbolcu, sevgilisi için sosyal medyada aşk dolu sözler paylaşmayı da ihmal etmedi.

Geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi'nin nişanlısı China Suárez'i aldattığına dair iddialar, futbol dünyasında ve magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

Bazı kaynaklar, Icardi ile China Suárez'in ilişkisini, yıldız futbolcunun eski eşi Wanda Nara'dan intikam almak için başlattığını öne sürse de, çiftin son paylaşımlarına beğeni yağdı.

Icardi, sevgilisi Suárez ile İstanbul Boğzı'nda çektirdiği kareleri, "Herkesin dönüp bir daha baktığı, tek başına parlayan... Her gün beni daha da aşık eden kusursuz bir güzellik ve neşe kaosu" dedi.