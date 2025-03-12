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 | Dilek Ulusan

Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya inat özel uçak poz!

Olaylı boşanma davası süreci Wanda Nara ile Mauro Icardi sosyal medyadan birbirine göndermede bulunmaya devam ediyor. Wanda Nara'nın borç batağında olduğu haberlerinin ardından Mauro Icardi, sevgilisi China Suárez, romantik bir Milano kaçamağı yaptı.

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Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya inat özel uçak poz!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 09:26

Wanda Nara olaylı bir boşanma süreci geçiren Galatasaray'ın sevilen ismi Mauro Icardi, sevgilisi China Suárez, Milano kaçamağı yaptı. Her anını sosyal medya hesabından paylaşan Icardi'nin özle uçaklı paylaşımına ise Wanda Nara'ya nispet olarak yorumlandı.

MAURO ICARDI VE SEVGİLİSİNİN MILANO KAÇAMAĞI

Mauro Icardi, sevgilisi China Suárez'in doğum gününü kutladıktan sonra sürpriz yaparak çift birlikte Milano’ya tatile gitti. Keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan çift, lüks yaşantılarını da gözler önüne serdi.

WANDA NARA'YA ÖZEL UÇAKLI NİSPET

Mauro Icardi'nin sevgilisiyle birlikte özel uçak önünde poz vermesi, Wanda Nara'ya nispet olarak yorumlandı. Wanda Nara'nın maddi zorluklar çektiği iddiaları sonrası Mauro Icardi'nin lüks paylaşımlarına yorum yağdı.

WANDA NARA BORÇ BATAĞINDA

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi ile olaylı bir boşanma davası geçiren Wanda Nara, bankaya ödemediği kredi borçları nedeniyle zor günler geçiriyor. Wanda Nara'nın borç batağında olduğu ve bankanın 240 milyon peso (8.2 milyon TL) ceza kestiği iddia edildi.

Yanina Latorre, Wanda Nara’nın yüklü miktarda borcu olduğunu iddia etti. Latorre; "Wanda, 240 milyon peso (8.2 milyon TL) para cezası yedi. Ne yazık" ifadelerini kullandı. Yanina Latorre, Wanda Nara'nın sosyal medyada lüks paylaşımlar yaptığını ancak gerçek hayatta zor günler geçirdiğini ve borç batağında olduğunu iddia etti. Yanina Latorre, ayrıca açıklamalrı sebebiyle Wanda Nara'nın her yerden kendisini engellediğini iddia etti.

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