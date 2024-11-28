Mauro Icardi'nin yeni aşka yelken açtığı söylenmişti! Avukatından açıklama geldi

28 Kasım 2024 20:02 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 20:11

Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı sürecin ardından ayrılma kararı alan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin yeni aşka yelken açtığı iddia edildi. Arjantinli yıldızın boşanma davasını yürüten ceza avukatı Angela Burgos ile birlikte olduğu öne sürülürken ünlü avukattan açıklama geldi.

Galatasaray​'ın yıldız forveti Mauro Icardi​ ve eşi Wanda Nara’nın boşanma​ süreciyle ilgili dikkat çeken iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Arjantinli futbolcunun, ayrılık aşamasında olduğu eşi Wanda Nara​'ya açtığı boşanma davasını yöneten ceza avukatı Angela Burgos ile yemi aşka yelken açtığı ileri sürüldü.

ICARDİ'NİN YENİ AŞKI KİM?

İtalyan basınından Corriere della Sera’nın haberine göre, bir süredir Wanda Nara ile Mauro Icardi’nin boşanma sürecini takip eden avukat Angela Burgos ile Icardi arasında duygusal bir ilişki doğduğu iddia edildi.

ANGELA BURGOS: ICARDİ ÇEKİCİ BİRİ!

Galatasaray’ın başarılı golcüsüyle ilgili yeni söylentilerle artmaya devam ederken Adı Icardi ile aşk dedikodularına karışan Angela Burgos'tan açıklama geldi. Avukat Burgo, "Şu anda aklımda kimse yok. Icardi çekici biri, çok kültürlü ve centilmen ama şu anda başka bir şey düşünüyorum" dedi.

Türkiye ve dünya basınında yer alan şiddet iddialarını kesin bir dille yayınlayan Galatasaraylı futbolcu, "Hepsi bir Wanda operasyonu. Ben kesinlikle hiçbir zaman şiddet uygulamadım. Burası benim evim ve elbette haklarım var. Wanda, ona yazdığım mesajı sosyal medya hesabından paylaştığında beni tüm dünyanın önünde bir aptal gibi gösterdi ve bu da psikolojik bir şiddettir" demişti.