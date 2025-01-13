Mauro Icardi'nin yeni sevgilisi China Suarez aşka geldi! Wanda Nara'nın hamlesi merak konusu oldu
Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi, yeni sevgilisi China Suarez'i sosyal medyadan paylaşmasının ardından çifte sosyal medyadan yorum yağdı. Sevgilisi Mauro Icardi ile ilk paylaşımlarını yapan China Suarez "Aşk patlaması" notunu düştü.
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, adının aşk dedikodularına karıştığı oyuncu, model ve şarkıcı China Suarez ile birlikte olduğunu doğrulamıştı. Icardi, geçtiğimiz hafta sevgilisiyle fotoğraflarını paylaşmıştı.
CHINA SUAREZ AŞKA GELDİ
Mauro Icardi, China Suarez ile birlikteliğini "En iyi hikâyeler, en beklemediğin anda başlar... Kim bilir? Bunlar kaderin işleri. Ne kadar zaman geçerse geçsin ya da kaç yol giderse geçsin, her zaman iki insanı bir araya getirmenin bir yolunu bulan kader... Çünkü yıldızlarda yazılmış gibi görünen karşılaşmalar var; çocukluğumuzdan beri her gece birlikte izlediğimiz ve birçok şeyin hayalini kurduğumuz karşılaşmalar. Bugün daha fazla işarete ihtiyacım yok. Seninle olduğumu biliyorum, olmam gereken yerdeyim" ifadeleriyle duyurmuştu
China Suarez, Icardi'nin paylaşımının ardından ünlü futbolcuyla paylaşımlarına başladı. China Suarez, Icardi ile olan paylaşımlarına "Aşk patlaması" notunu düştü. China Suarez'in fotoğraflarına 570 bin beğeni geldi.
Mauro Icardi'nin çocuklarının annesi Wanda Nara ise sosyal medya hesaplarından bol bol çocuklarıyla karelerini paylaştı. Konu hakkında ne yorum yapacağı ise merak konusu oldu.