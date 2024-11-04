Mazhar Alanson'un son hali sevenlerini üzdü

04 Kasım 2024 04:30 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 04:43

Mazhar Alanson'un evlat acısı sonrası dış görünüşü sevenlerini endişelendirdi. Kanser hastası kızını kaybeden Mazhar Alanson, eşiyle yemek yedikten sonra restorandan çıkarken görüntülendi. Kısa bir açıklama yapan sanatçının zor konuşan hali ve hüznü kameraya yansıdı.

Mazhar Alanson kızı Eda Alanson'un ölümü sonrası ilk kez sahnede! Özkan Uğur'u da unutmadı

Mazhar Alanson kızı Eda Alanson'un ölümü sonrası ilk kez sahnede! Özkan Uğur'u da unutmadı

Sanatçı Mazhar Alanson​'un evlat acı ruh haline yansıdı. İlk evliliğini yaptığı Hale Alanson'dan dünyaya gelen kızı Eda Alanson'u kaybeden Mazhar Alanson zor günler geçiriyor. Efsane MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson, ifadelerini dile getirmekte zorlandı.

Biricik Suden ile Tarabya'da bir balık restoranından çıkarken görüntülenen Mazhar Alanson Muhabir Online mikrofonlarına konuştu. Sanatçının "Nasılsınız?" sorusuna yanıt verirken dahi güçlük çektiği dikkat çekti. Alanson ""Zor... Pek öyle kelimelerle ifade edilecek gibi değil" dedi.

"MÜZİK DERT ORTAĞIDIR"

Alanson, kızının acısının üzerine 20 gün sonra sahne aldığı konserde "Müzik sadece eğlenmek için değildir! Müzik hüzündür. Müzik dert ortağıdır. Müzik yaralanmış bir ruha şifadır" ifadeleriyle müziğe tutunduğunu söylemişti.