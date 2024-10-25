Mazhar Alanson kızı Eda Alanson'un ölümü sonrası ilk kez sahnede! Özkan Uğur'u da unutmadı

25 Ekim 2024 15:51 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 15:59

MFÖ grubu üyesi Mazhar Alanson, 4 Ekim'de kızı Eda Alanson'u kaybetmişti. Kızının vefatı sonrası ilk kez sahneye çıkan Mazhar Alanson, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden yakın arkadaşı Özkan Uğur'u da unutmadı.

MFÖ grubu üyesi Mazhar Alanson​, geçtiğimiz ay kızının hayatını kaybetmesinin ardından ilk kez sahneye çıktı. Konserinde duygusal anlar yaşayan Mazhar Alanson

MAZHAR ALANSON'DAN DUYGUSAL ANLAR

Mazhar Alanson geçtiğimiz yıl kızı Eda Alanson'u kaybetmiş ve zor günler geçirmişti. 7 aydır konser​ vermeyen Mazhar Alanson, dün akşam uzun bir aranın ardından ilk kez konser verdi. Konsere, Alanson’un “Müzik sadece eğlenmek için değildir! Müzik hüzündür. Müzik dert ortağıdır. Müzik yaralanmış bir ruha şifadır” sözleri damga vurdu.

ÖZKAN UĞUR'U UNUTMADILAR

Mazhar Alanson ve Fuat Güner, konserde geçtiğimiz yıl kaybettikleri Özkan Uğur'u da unutmadı. Güllerin İçinden şarkısını Uğur'un LED ekrana yansıtılan görüntülerle söyleyen ikili, duygusal anlar yaşadı.