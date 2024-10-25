Tuvana Türkay ameliyat oldu! "Zor günler geçirdim"

25 Ekim 2024 14:11 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 14:33

Son olarak Teşkilat dizisinde rol alan oyuncu Tuvana Türkay ameliyat oldu. Sosyal medya hesabından son sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Tuvana Türkay, "Kramplar ve bacak şişmesi yüzünden zor günler geçirdim" dedi.

Yer Gök Aşk, Kara Para Aşk, Yasak Elma ve Kağıt Ev gibi yapımlarda rol alan Tuvana Türkay, son paylaşımıyla sevenlerini endişelendirdi. Ameliyat​ olduğunu duyuran Tuvana Türkay, geçirdiği zor günlerden bahsetti.

TUVANA TÜRKAY HASTANE ODASINDAN PAYLAŞTI

Geçirdiği ameliyat sonrası son sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Tuvana Türkay, "Uzun süredir bacak ağrısı vardı. Kramplar ve bacak şişmesi yüzünden zor günler geçirdim. Varislerim de vardı. Sonra Cesur hocayla tanıştım. Operasyon geçirdim. Varis çorabı giyiniyorum" ifadelerini kullandı.

Tuvana Türkay'ın doktoru da "Tuvana'nın yaşı genç olmasına rağmen bu hastalığı yaşadı. Çünkü annesi de aynı sorunla karşılaşmış. Yani genetik. Bu durum ileri yaş ve sigara içenler için büyük risk. Çünkü akciğerlere pıhtı atıp ölümcül sonuçlara yol açabilir" diye konuştu.