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Yıldız Tilbe'den Hürrem Sultan imajı! Sosyal medyada yorum yağdı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ekim 2024 13:54 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 13:57
Yıldız Tilbe&#039;den Hürrem Sultan imajı! Sosyal medyada yorum yağdı

Yıldız Tilbe son konserinde yeni imajıyla seyirci karşısına çıktı. Uzun süredir saçlarını boyamayan Yıldız Tilbe bu sefer ise saçlarını bakır tonlarına boyadı. Sosyal medyada Yıldız Tilbe'nin yeni imajına "Hürrem rengi" notu düşüldü.

Ünlü sarkıcı Yıldız Tilbe​ dün akşam akşam sevenleriyle buluştu. İlginç sahne tarzıyla bilinen Yıldız Tilbe, bu sefer ise yeni saç rengiyle sevenlerinin karşısına çıktı. Yıldız Tilbe yeni imajıyla Hürrem Sultan'a benzetildi. 

YILDIZ TİLBE'DEN HÜRREM İMAJI 

Yıldız Tilbe, son konserine yeni imajıyla çıktı. Uzun süredir boyatmadığı saçlarını bakır rengine boyayan Yıldız Tilbe, yeni imajıyla yorum yağmuruna tutuldu. Hayranları Yıldız Tilbe'nin yeni saç rengini Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan karakterine benzetildi. 

Yıldız Tilbe'den Hürrem Sultan imajı! Sosyal medyada yorum yağdı - 1. Resim

Yıldız Tilbe, 4 yıl sonra saçlarını boyattı. Sahnesine genellikle perukla çıkan Yıldız Tilbe, yeni saç rengiyle beğeni topladı. Performansıyla da beğeni toplayan Yıldız Tilbe, alkış yağmuruna tutuldu. 

Yıldız Tilbe'den Hürrem Sultan imajı! Sosyal medyada yorum yağdı - 2. Resim

Yıldız Tilbe'den Hürrem Sultan imajı! Sosyal medyada yorum yağdı - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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