Yıldız Tilbe'den Hürrem Sultan imajı! Sosyal medyada yorum yağdı
Yıldız Tilbe son konserinde yeni imajıyla seyirci karşısına çıktı. Uzun süredir saçlarını boyamayan Yıldız Tilbe bu sefer ise saçlarını bakır tonlarına boyadı. Sosyal medyada Yıldız Tilbe'nin yeni imajına "Hürrem rengi" notu düşüldü.
Ünlü sarkıcı Yıldız Tilbe dün akşam akşam sevenleriyle buluştu. İlginç sahne tarzıyla bilinen Yıldız Tilbe, bu sefer ise yeni saç rengiyle sevenlerinin karşısına çıktı. Yıldız Tilbe yeni imajıyla Hürrem Sultan'a benzetildi.
YILDIZ TİLBE'DEN HÜRREM İMAJI
Yıldız Tilbe, son konserine yeni imajıyla çıktı. Uzun süredir boyatmadığı saçlarını bakır rengine boyayan Yıldız Tilbe, yeni imajıyla yorum yağmuruna tutuldu. Hayranları Yıldız Tilbe'nin yeni saç rengini Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan karakterine benzetildi.
Yıldız Tilbe, 4 yıl sonra saçlarını boyattı. Sahnesine genellikle perukla çıkan Yıldız Tilbe, yeni saç rengiyle beğeni topladı. Performansıyla da beğeni toplayan Yıldız Tilbe, alkış yağmuruna tutuldu.