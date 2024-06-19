Mecnun ve İsmail Abi 'Anonim' adlı dizide yeniden bir arada

19 Haziran 2024 17:35 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 17:28

Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde Isloch Minsk ile La Fiorita maçının galibi ile oynayacak

Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde Isloch Minsk ile La Fiorita maçının galibi ile oynayacak

Leyla ile Mecnun dizinin sevilen oyuncuları Ali Atay ve Serkan Keskin'den yeni dizi haberi geldi.

Exxen platformunda yayınlanacak 'Anonim' adlı dizide bir kez daha bir araya geldiler.

25 Film imzalı 'Anonim' dizisinde Leyla ile Mecnun' dizisinin başrol oyuncuları Ali Atay ve Serkan Keskin, birlikte rol alacak.

İkili 25 Film imzalı 'Anonim' dizisinde Mehmet Özgür ve İlyas Özçakır’la başrolü paylaşacak.

ANONİM EKİM AYINDA EXXEN'DE BAŞLIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 6 bölümden oluşacak komedi dizisi Anonim ekim ayında yayınlanacak.

Tarihi absürd olayların işleneceği dizinin hikayelerini Fırat Parlak, Arda Erdik ve Yiğit Tümer yazacak.

Dizinin senaryosunu ise Ali Atay'a ait.

Anonim adlı yeni dizinin yönetmen koltuğunda Olgu Baran oturacak.

Dizinin her bölümünde Ali Atay, Serkan Keskin, Mehmet Özgür ve İlyas Özçakır’a farklı oyuncular eşlik edecek.

Anonim'in ilk bölümünde Deniz Cengiz, ikinci bölümünde de İdil Sivritepe rol alacak.