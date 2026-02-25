Menü Kapat
TGRT Haber
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşandı mı? Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan neden boşandı?

Ünlü isim Mehmet Ali Erbil ile eşi Gülseren Ceylan, zaman zaman magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Şimdilerde de ikili boşanma haberleriyle dikkatleri üzerlerine çekiyor. Peki, Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşandı mı? Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan neden boşandı? İşte detaylar…

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşandı mı? Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan neden boşandı?
25.02.2026
25.02.2026
saat ikonu 12:42

Ünlü şovmen ile geçtiğimiz aylarda dünyaevine giren , gündeminin de en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyordu. Özellikle de haberleriyle gündem olan ikili, şimdilerde tekrardan boşanma haberleriyle gündem oldular. Peki, Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşandı mı? Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan neden boşandı? Sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

MEHMET ALİ ERBİL İLE GÜLSEREN CEYLAN BOŞANDI MI?

Şov dünyasının ünlü ismi Mehmet Ali Erbil, magazin gündemine zaman zaman gelmeye devam ediyor. Ünlü isim geçtiğimiz aylarda kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile evlenmişti. Çift yaklaşık 7 ay evli kaldı.

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşandı mı? Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan neden boşandı?

Ancak Birsen Altuntaş’ın haberine göre, 7 ay evli kalan Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, geçtiğimiz saatlerde evliliklerini tek celse de bitirdiler.

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşandı mı? Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan neden boşandı?

Evliliklerinin daha ilk aylarından itibaren krizlerle gündeme gelen Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, gündemde sıklıkla yer alıyordu. İlişkileriyle magazin gündeminde yer alan ikili, daha geçtiğimiz aylarda tekrardan boşanma olaylarıyla dikkatleri üzerlerine çekmişti.

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşandı mı? Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan neden boşandı?

MEHMET ALİ ERBİL VE GÜLSEREN CEYLAN NEDEN BOŞANDI?

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan’ın boşanma haberlerinden sonra arama motorlarında ‘neden boşandı?’ soruları dikkat çekti.

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşandı mı? Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan neden boşandı?

İkili, inişli çıkışlı ilişkileriyle göz önünde yer alırken geçtiğimiz saatlerde 7 aylık ilişkilerini sonlandırdılar. Fikir ayrılıklarıyla sık sık karşı karşıya kalan çift ilişkileriyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyordu.

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşandı mı? Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan neden boşandı?

Öyle ki daha geçtiğimiz aylar da boşanmaya karar vermişler ve bunu sosyal medyadan duyurmuşlardı. Ancak bu karardan daha sonra vazgeçmiş, Tiktok canlı yayında evliliklerini devam ettireceklerini açıklamışlardı.

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşandı mı? Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan neden boşandı?

Şimdilerde Birsen Altuntaş’ın haberine göre, bu sabah Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşma da tek celse de boşandılar. Mahkeme de çiftin evliliği ‘ birliğinin temelden sarsılması’ gerekçesiyle bittiği ifade edildi. Henüz ikiliden boşanma konusunda bir açıklama gelmedi.

#Magazin
#Magazin
#boşanma
#evlilik
#mehmet ali erbil
#gülseren ceylan
#Magazin
