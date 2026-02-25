Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile geçtiğimiz aylarda dünyaevine giren Gülseren Ceylan, magazin gündeminin de en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyordu. Özellikle de boşanma haberleriyle gündem olan ikili, şimdilerde tekrardan boşanma haberleriyle gündem oldular. Peki, Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşandı mı? Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan neden boşandı? Sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

MEHMET ALİ ERBİL İLE GÜLSEREN CEYLAN BOŞANDI MI?

Şov dünyasının ünlü ismi Mehmet Ali Erbil, magazin gündemine zaman zaman gelmeye devam ediyor. Ünlü isim geçtiğimiz aylarda kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile evlenmişti. Çift yaklaşık 7 ay evli kaldı.

Ancak Birsen Altuntaş’ın haberine göre, 7 ay evli kalan Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, geçtiğimiz saatlerde evliliklerini tek celse de bitirdiler.

Evliliklerinin daha ilk aylarından itibaren krizlerle gündeme gelen Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, gündemde sıklıkla yer alıyordu. İlişkileriyle magazin gündeminde yer alan ikili, daha geçtiğimiz aylarda tekrardan boşanma olaylarıyla dikkatleri üzerlerine çekmişti.

MEHMET ALİ ERBİL VE GÜLSEREN CEYLAN NEDEN BOŞANDI?

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan’ın boşanma haberlerinden sonra arama motorlarında ‘neden boşandı?’ soruları dikkat çekti.

İkili, inişli çıkışlı ilişkileriyle göz önünde yer alırken geçtiğimiz saatlerde 7 aylık ilişkilerini sonlandırdılar. Fikir ayrılıklarıyla sık sık karşı karşıya kalan çift ilişkileriyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyordu.

Öyle ki daha geçtiğimiz aylar da boşanmaya karar vermişler ve bunu sosyal medyadan duyurmuşlardı. Ancak bu karardan daha sonra vazgeçmiş, Tiktok canlı yayında evliliklerini devam ettireceklerini açıklamışlardı.

Şimdilerde Birsen Altuntaş’ın haberine göre, bu sabah Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşma da tek celse de boşandılar. Mahkeme de çiftin evliliği ‘evlilik birliğinin temelden sarsılması’ gerekçesiyle bittiği ifade edildi. Henüz ikiliden boşanma konusunda bir açıklama gelmedi.