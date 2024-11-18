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Mehmet Ali Erbil'den ev hapsi cezası sonrası ilk paylaşım

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
18 Kasım 2024 16:50 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 16:51
Mehmet Ali Erbil&#039;den ev hapsi cezası sonrası ilk paylaşım

Yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla ev hapis cezasına çarptırılan Mehmet Ali Erbil'den ilk fotoğraf geldi. Günlerdir herhangi bir paylaşım yapmayan Mehmet Ali Erbil'den ilk fotoğraf geldi.

Ev hapsi cezası sebebiyle maddi olarak büyük kayıp yaşayan Mehmet Ali Erbil​, arkadaşlarını tek tek evinde ağırlıyor. Günler sonra ilk paylaşımını yapan Mehmet Ali Erbil'e yorum yağdı. 

MEHMET ALİ ERBİL'DEN GÜNLER SONRA İLK PAYLAŞIM 

Yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla Serdar Ortaç​ ile beraber ev hapsi cezasına çarptırılan Mehmet Ali Erbil'i eski menajeri Stelyo Pipis ziyaret etti. Günler sonra ilk kez sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mehmet Ali Erbil, "35 yıllık dostum" notunu düştü.

Mehmet Ali Erbil'den ev hapsi cezası sonrası ilk paylaşım - 1. Resim

MEHMET ALİ ERBİL'İN MADDİ ZARARI BÜYÜK OLDU 

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ev hapsi cezasına çarptırılan Mehmet Ali Erbil'in programı Turnike, yayından kaldırıldı. Uzun süre sağlık sorunlarıyla uğraşan Erbil, Turnike programı ile ekranlara geri dönmüştü. Serdar Ortaç'ın da konserleri iptal edilirken, iki sanatçı da büyük maddi zarara uğradı. 
 
Mehmet Ali Erbil'den ev hapsi cezası sonrası ilk paylaşım - 2. Resim
 

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Kaynak: tgrthaber.com
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