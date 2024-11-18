Mehmet Ali Erbil'den ev hapsi cezası sonrası ilk paylaşım

MEHMET ALİ ERBİL'İN MADDİ ZARARI BÜYÜK OLDU

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ev hapsi cezasına çarptırılan Mehmet Ali Erbil'in programı Turnike, yayından kaldırıldı. Uzun süre sağlık sorunlarıyla uğraşan Erbil, Turnike programı ile ekranlara geri dönmüştü. Serdar Ortaç'ın da konserleri iptal edilirken, iki sanatçı da büyük maddi zarara uğradı.