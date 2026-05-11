Mehmet Ali Erbil’den şoke eden evlilik açıklaması! “Bir daha deneyeceğim”

Ünlü oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil, şoke eden evlilik açıklamasıyla herkesi şaşkına çevirdi. Geçtiğimiz gün bir galada görüntülenen Erbil, gazetecilerin sorularını cevapladı. Biten evliliği hakkında sorulara kaçamak cevaplar veren ünlü oyuncu ve şovmen, evlilik hakkında yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. Erbil, “Evliliği beceremiyorum” şeklinde konuşsa da bir evlilik daha yapabileceğinin sinyallerini verdi. İşte detaylar…

Magazin dünyasının gündeminden bir an olsun düşmeyen , herkesi şoke eden bir evlilik açıklamasında bulundu. Özel hayatı, yaptığı evlilikler, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla zaman zaman adından söz ettiren Erbil, bu kez evlilik açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti. Özel hayatıyla her an adından söz ettiren ünlü sanatçı, şoke eden evlilik açıklamasıyla gündeme bomba gibi oturdu. Geçtiğimiz gün bir galada görüntülenen Erbil, gazetecilerin sorularını cevapladı. Biten evliliği hakkında sorulara kaçamak cevaplar veren ünlü oyuncu ve şovmen, evlilik hakkında yaptığı açıklamayla şoke etti. Erbil, “Evliliği beceremiyorum” şeklinde konuşsa da bir evlilik daha yapabileceğinin sinyallerini verdi. İşte Mehmet Ali Erbil’in herkesi şoke eden

Özellikle yaptığı evliliklerle adından söz ettiren Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz akşam katıldığı gala sonrası şoke eden evlilik açıklamasında bulundu. Ekranların sevilen yüzü Erbil, bir kez daha magazin dünyasının gündeminde yerini aldı. Başarılı sunuculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve geçmişten bugüne yaptığı evlilikleriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü sanatçı, herkesi şoke eden bir evlilik açıklaması yaptı.

Özel hayatı, yaptığı evlilikler, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla zaman zaman adından söz ettiren Mehmet Ali Erbil, son zamanlarda kendisinden 42 yaş küçük ile boşandığı haberleriyle ön plana çıkıyordu. Gülseren Ceylan ile evliliğiyle magazin dünyasında büyük ses getiren Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz aylarda boşandığını duyurdu.

Gülseren Ceylan ile 28 Ağustos'ta Yeniköy’de nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil, evlilik sürecinde yaşadıkları aşk ve yaptıkları açıklamalarla sık sık gündeme gelmişti. 6. kez nikah masasına oturan Erbil’in Ceylan ile birlikteliği de kısa sürdü. Geçtiğimiz aylarda evliliklerini sonlandıran çift, evlilik haberi kadar haberleriyle de magazin gündeminde büyük ses getirmişti.

Gülseren Ceylan ile birlikteliği oldukça kısa süren Mehmet Ali Erbil, 25 Şubat 2026 tarihinde tek celsede boşanarak 7 aylık evliliğini sonlandırmıştı. “Evlilik birliğinin temelden sarsılması” gerekçesiyle sona eren birlikteliğin ardından Erbil, “Yüzde 99 hatalar benden kaynaklıydı. Çapkınlık değil de erkek kimyası diyelim. Tek bana ait değil” ifadelerine yer vermişti. Yakın zamanda evliliğini sonlandıran ünlü sanatçıdan şoke eden evlilik açıklaması geldi.

“BİR DAHA DENEYECEĞİM”

Geçtiğimiz gün bir galada görüntülenen Mehmet Ali Erbil, gazetecilerin sorularını cevapladı. Biten evliliği hakkında sorulara kaçamak cevaplar veren ünlü oyuncu ve şovmen, evlilik hakkında yaptığı açıklamayla da herkesi şoke etti. Erbil, “Evliliği beceremiyorum” şeklinde konuşsa da bir evlilik daha yapabileceğinin sinyallerini verdi.

Mehmet Ali Erbil, gazetecilerin eski evliliği hakkında sorduğu sorulara; “Biz artık birbirimiz hakkında konuşmuyoruz. İyi- kötü geldi ve geçti. Ben evliliği demek ki başaramıyorum, beceremiyorum. Beş kez denedim. Ama bir daha deneyeceğim.” şeklinde cevap verdi.

Ayrıca ünlü sanatçı Mehmet Ali Erbil, açıklamalarında “Bekarlığa alışmaya çalışıyorum. Hiç tatmadığım bir şey değil. En çok nafaka veren isimlerden miymişim? 30 senedir veriyorum. Daha ne vereyim?” ifadelerine yer verdi.

