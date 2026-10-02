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Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 21:55
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 21:55

Mehmet Yalçınkaya’dan Orkun Işıtmak’a restoranında sert uyarı! Video çekmek isteyince azarladı

MasterChef Türkiye jürisi Şef Mehmet Yalçınkaya, restoranına video çekmek için gelen ünlü YouTuber Orkun Işıtmak ile yaşadığı anlarla gündeme geldi. Restoranda çekim yapmak isteyen Işıtmak, Mehmet Yalçınkaya’nın tepkisiyle karşılaştı. Şefin, video çekimi sırasında Orkun Işıtmak’ı azarladığı anlar dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 21:55
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 21:55

Ünlü şef ile YouTuber Orkun Işıtmak arasında ziyareti sırasında dikkat çeken bir an yaşandı. Video çekmek için restorana gelen Işıtmak, çekim yaptığı sırada Mehmet Yalçınkaya’nın tepkisiyle karşılaştı. Şef Yalçınkaya, restoranında video çekilmesi üzerine Orkun Işıtmak’ı azarladı. O anlar kısa sürede dikkat çekerken, ikili arasında yaşanan diyalog merak konusu oldu. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde Mehmet Yalçınkaya’nın çekim konusunda Işıtmak’a tepki gösterdiği görüldü.

MEHMET YALÇINKAYA’DAN ORKUN IŞITMAK’A KIZDI

’nin sevilen şeflerinden Mehmet Yalçınkaya, restoranına video çekmek için gelen ünlü YouTuber Orkun Işıtmak’a tepki gösterdi. Restoranda çekim yapmak isteyen Işıtmak, Yalçınkaya’nın uyarısıyla karşılaştı. Şef Mehmet Yalçınkaya, çekim sırasında Orkun Işıtmak’a kızarak tepkisini dile getirdi.

Mehmet Yalçınkaya’dan Orkun Işıtmak’a restoranında sert uyarı! Video çekmek isteyince azarladı

İkilinin arasında yaşanan kısa süreli gerilim dikkat çekerken, o anlar izleyenlerin de ilgisini çekti. Görüntülerde Yalçınkaya’nın Işıtmak’a karşı tepkili olduğu görülürken, olayın restoran ortamında kısa süreli bir gerilime dönüştüğü dikkat çekti. Orkun Işıtmak’ın restoran ziyareti sırasında yaşanan olay, sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

“KOVMADIĞIMA DUA ET."

Ünlü YouTuber Orkun Işıtmak, Mehmet Yalçınkaya’nın restoranlarından birine ziyaret gerçekleştirdi. Mehmet Şef gelmeden onun iznini tam olarak almadan çekim yapması ikili arasında sözlü bir atışmaya neden oldu. Mehmet Şef dükkanından içeri girer girmez Orkun Işıtmak’a “ Oradakilerin hepsi benden talimat almadan servise giremiyor ya, sen şuan da mutfağa girme bekle. Ekiple tanıştırmamız lazım, konsepti bilmemiz lazım.” sözleri karşısında Orkun Işıtmak şaşkınlığını gizleyemedi.

Mehmet Yalçınkaya’dan Orkun Işıtmak’a restoranında sert uyarı! Video çekmek isteyince azarladı

Mehmet Şef’in restoranında görevli olan çalışanlarda öncesinde verilen mikrofonların hepsini tekrardan geri verdi. Yaşanılan durum karşısında ünlü Youtuber şok üstüne şok yaşadı. Mehmet Şef, “ buraya ilk giren kişi olacaksın. Burada bir işleyiş var. bir akış var ve bu akış, işleyişi biz ayarlamadan eğer seni içeri alırsak sistem bozulur. Her şeye baştan başlayacağız. Haberin var Orkun’un geleceğinden, biraz sert oldu ama benimde düzenim bu. Kovmadığıma dua et bak açık söylüyorum.” sözleriyle Orkun Işıtmak’la arasında yaşanan bu anlar dikkat çekti.

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#masterchef türkiye
#mehmet yalçınkaya
#restoran
#orkun ışıtmak
#Magazin
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