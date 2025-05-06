Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı, oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi. Olympiakos’a transfer olan eşi Yusuf Yazıcı'yı şampiyonlukta yalnız bırakmayan Melisa Aslı Pamuk, oğlu Mylan'ı ilk kez gösterdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 09:35

EGO, Kara Sevda, Çarpışma ve Yer Gök Aşk gibi dizilerde rol alan Melisa Aslı Pamuk 2024 yılında futbolcu Yusuf Yazıcı ile evlendi. 29 Ocak tarihinde anne olan Melisa Aslı Pamuk, oğlunu kameralardan uzak tutmayı başardı. Melisa Aslı Pamuk, oğlunu da yanına alarak Olympiakos’a transfer olan eşi Yusuf Yazıcı'yı şampiyonluk kutlamalarına katıldı.

MELİSA ASLI PAMUK İLE YUSUF YAZICI'NIN OĞULLARI MYLAN İLK KEZ KAMERALAR KARŞISINDA

2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk, 29 Ocak tarihinde anne oldu. Yusuf Yazıcı, oğlunun kendi doğum gününde dünyaya geldiğini “En güzel doğum günü hediyesi” sözleriyle duyurdu. Oğullarını kameralardan uzak büyüten çift, ilk şampiyonluk kutlamasında Mylan'ın yüzünü gösterdi.

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi

Melisa Aslı Pamuk, 3 aylık olan oğluyla beraber sezon başında Olympiakos'a transfer olan Yusuf Yazıcı, takımıyla yaşadığı şampiyonluk kutlamasına katıldı. Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın oğullarıyla birlikteki pozlarına beğeni yağdı.

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Penn Badgley: Başucumda Kur'an-ı Kerim var
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.