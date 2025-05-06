Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı, oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi. Olympiakos’a transfer olan eşi Yusuf Yazıcı'yı şampiyonlukta yalnız bırakmayan Melisa Aslı Pamuk, oğlu Mylan'ı ilk kez gösterdi.

EGO, Kara Sevda, Çarpışma ve Yer Gök Aşk gibi dizilerde rol alan Melisa Aslı Pamuk 2024 yılında futbolcu Yusuf Yazıcı ile evlendi. 29 Ocak tarihinde anne olan Melisa Aslı Pamuk, oğlunu kameralardan uzak tutmayı başardı. Melisa Aslı Pamuk, oğlunu da yanına alarak Olympiakos’a transfer olan eşi Yusuf Yazıcı'yı şampiyonluk kutlamalarına katıldı.

MELİSA ASLI PAMUK İLE YUSUF YAZICI'NIN OĞULLARI MYLAN İLK KEZ KAMERALAR KARŞISINDA

2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk, 29 Ocak tarihinde anne oldu. Yusuf Yazıcı, oğlunun kendi doğum gününde dünyaya geldiğini “En güzel doğum günü hediyesi” sözleriyle duyurdu. Oğullarını kameralardan uzak büyüten çift, ilk şampiyonluk kutlamasında Mylan'ın yüzünü gösterdi.

Melisa Aslı Pamuk, 3 aylık olan oğluyla beraber sezon başında Olympiakos'a transfer olan Yusuf Yazıcı, takımıyla yaşadığı şampiyonluk kutlamasına katıldı. Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın oğullarıyla birlikteki pozlarına beğeni yağdı.