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 | Dilek Ulusan

Melisa Döngel yine hüsrana uğradı! Sosyal medya ele verdi

Oynadığı diziler kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Melisa Döngel, geçtiğimiz aylarda iş insanı Öncü Sönmez ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Son olarak Holding dizisiyle ekranda olan Melisa Döngel'in yüzü bir türlü gülmedi.

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Melisa Döngel yine hüsrana uğradı! Sosyal medya ele verdi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 16:40

Hangimiz Sevmedik, Bizim Hikaye, Sen Çal Kapımı, Sadakatsiz ve Kirli Sepeti gibi dizilerde rol alan Melisa Döngel'in aşk hayatı istediği gibi gitmiyor. Futbolcu Kerem Atakan Kesgin'den ayrılan Melisa Döngel gönlünü Öncü Sönmez'e kaptırmıştı.

MELİSA DÖNGEL İLE ÖNCÜ SÖNMEZ AYRILDI

Geçtiğimiz aylarda aşk yaşadığı futbolcu Kerem Atakan Kesgin ile yollarını ayıran Döngel, daha sonra iş insanı Öncü Sönmez ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. Melisa Döngel'in iş insanı Öncü Sönmez'i takipten çıkması ayrılık iddialarını da güçlendirdi.

MELİSA DÖNGEL'İN SON AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU

Geçtiğimiz aylarda katıldığı programda güzellik sırrını açıklayan Melisa Döngel, "Annem biraz öyle aşıladı bize. Biz kalorifer yakmayız, sıcak duş almayız. Battaniyeleri üst üste koyup ısınmayız. Hava ile iç içeyiz. O yüzden çok üşümem ve hasta olmam" ifadelerini kullanmıştı. Döngel, doğal güzelliğini korumak için cilt bakımına ve sağlıklı beslenmeye de özen gösterdiğini belirtti.

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Sıkça Sorulan Sorular

MELİSA DÖNGEL KAÇ YAŞINDA?
18 Eylül 1999 doğumlu Melisa Döngel, İlk güçlü oyunculuk deneyimini, 2016'da Hangimiz Sevmedik adlı dizide "Sevtap" karakteriyle yaşadı.
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