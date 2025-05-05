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 | Dilek Ulusan

Meltem Miraloğlu kabusu yaşadı! Evlenmek üzereyken hastanelik oldu

Hayat Devam Ediyor dizisiyle adından söz ettiren oyuncu Meltem Miraloğlu, yıllar önce kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evliliğiyle gündem olmuştu. Eşinin vefatı sonrası zor günler geçiren Meltem Miraloğlu'nun evlenmek üzereyken şiddet gördüğü ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

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Meltem Miraloğlu kabusu yaşadı! Evlenmek üzereyken hastanelik oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 09:26

Hayat Devam Ediyor isimli dizi ile şöhreti yakalayan oyuncu Meltem Miraloğlu, dizinin final olmasının ardından Amerika'da evlenmiş ve oraya yerleşmişti. 38 yaşındaki Meltem Miraloğlu, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick Grady ile evlenmiş eşinin vefat etmesinin ardından zor günler geçirmişti. Miraloğlu ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

MELTEM MİRALOĞLU, HASTANELİK OLDU

Onur Akay, Meltem Miraloğlu hakkında çok konuşulacak yeni iddialarda bulundu. Onur Akay, "Amerika’da feci şekilde Amerikalı bir erkek tarafından darp edildiğini öğrendiğim oyuncu Meltem Miraloğlu’na acil şifalar diliyorum" dedi.

Meltem Miraloğlu kabusu yaşadı! Evlenmek üzereyken hastanelik oldu

Onur Akay, Meltem Miraloğlu'nun kendisinden 40 yaş büyük iş adamı ile evlenmek üzereyken şiddete maruz kaldığını iddia ederek, "Kırılan kaburga uçları akciğere batıp akciğer sönmesi yaşayan Miraloğlu, cerrahi müdahale ile kurtarılmış ve sağlık durumu da iyiymiş. Miraloğlu’nun kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı kocası Patric Grady’nin vefat ettiğini ve Miraloğlu’nu da mirasından men ettiğini açıklamıştım. Meltem, eşinin vefatı sonrası Amerika’nın New Jersey eyaletine yerleşmiş ve orada bir markette temizlik işleri ve Türk yemekleri yaparak geçimini sağlarken, bu sefer de kendisinden 40 yaş büyük 78 yaşındaki Josef isimli zengin bir Amerikalı iş adamı ile evlenme kararı aldı. Hatta 18 Mayıs 2025 Pazar günü de Josef isimli Amerikalı ile evlenmek üzereyken, Meltem’e âşık olan genç bir Amerikalı tarafından feci şekilde darp edildiğini üzülerek öğrendim." diyerek oyuncunun son sağlık durumundan bahsetti.

Meltem Miraloğlu kabusu yaşadı! Evlenmek üzereyken hastanelik oldu
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Sıkça Sorulan Sorular

MELTEM MİRALOĞLU NE İŞ YAPIYOR?
Türkiye'de oyunculuk yapan Meltem Miraloğlu'nun, uzun süredir yaşadığı ABD'de bir markette temizlik işlerini üstlendiği ve Türk yemekleri yaptığı iddia edildi.
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