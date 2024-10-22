Amerika, Meltem Miraloğlu'nu sınır dışı etti iddiası! Video yayınlayıp yardım istemişti

22 Ekim 2024 10:59 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 11:41

Oyuncu Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı iş insanı Patrick ile evlenip ABD’ye yerleşmişti. Sosyal medya hesabından video yayınlayan Meltem Miraloğlu, kimlik ve belgelerinin çalındığını ifade ederek, ABD'de rehin tutulduğunu iddia etmişti. Ortaya atılan yeni iddiada ise genç oyuncunun sınır dışı edildiği öne sürüldü.

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Bir Bulut Olsam, Adını Kalbime Yazdım ve Hayat Devam Ediyor gibi yapımlarda rol alan Meltem Miroğlu, evlendikten sonra ABD’de yaşamaya başladı. Türkiye’ye dönmek isteyen Miroğlu, ABD’de rehin tutulduğunu iddia etti.

MELTEM MİRALOĞLU, ABD'DEN DEPORT MU EDİLDİ?

Kimlik bilgilerinin çalınmasının ardından Türkiye’ye dönemediğini belirten Meltem Miraloğlu, “ABD vatandaşlığımı alıp özgürlüğüme kavuşmak istiyorum." dedi. Meltem Miraloğlu hakkında Onur Akay'dan yeni iddia geldi. Akay, sosyal medya hesabında "Oyuncu Meltem Miraloğlu Amerika’dan deport edildi." dedi.

"ABD'DE REHİN TUTULDUM"

Sosyal medya hesabından iki ayrı video yükleyen Meltem Miroğlu, ABD​'de rehin tutulduğunu belirterek, "Amacım tüm bu videolarımın İngilizce altyazı yapılarak bir bütün halinde Immigration Federal Supreme Court İnsan Hakları hâkimine ulaştırılmasıdır. Tarafıma avukat sağlanması ve haklarımı savunmak istiyorum. Kimliklerim çalınarak rehin tutulduğum ABD'de Türkiye’ye girişim engelleniyor. ABD vatandaşlığımı alıp özgürlüğüme kavuşmak istiyorum" dedi.