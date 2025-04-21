Mert Vidinli Espressolab'den paylaşım yaptı! Gelen eleştirilere cevap verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla başlatılan boykot listesindeki Espressolab'den paylaşım yapan fenomen Mert Vidinli'ye tepki yağdı. Gelen eleştirilere sessiz kalamayan Mert Vidinli, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

MERT VİDİNLİ ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDU

Sosyal medyada 500 binin üzerinde takipçisi bulunan Mert Vidinli, ünlü isimlerle yaptığı iş birlikleriyle de bilinir. Yapılan organizasyonların en önemli isimlerinden biri olan Mert Divinli, son paylaşımıyla eleştiri yağmuruna tutuldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısı listesinde bulunan Espressolab'den fotoğraf paylaşan Mert Divinli gelen tepkilere cevap verdi.

MERT VİDİNLİ'DEN TEPKİLERE CEVAP GELDİ

Gelen tepkiler sonrası sessizliğini bozan Vidinli, “Emre Kocadağ ve Nicole Başoğlu benim 20 yıllık arkadaşlarım. Ailecek görüştüğüm, sevdiğim ve saydığım bir ailedir. 300 tane franchise şubesi olan, yüzlerce insana ekmek veren bir yapıdır. Çalışan, emek veren insanların yanındayım. Sen, ben ayrımına ilk günden beri karşıyım. Sevgi ve birlikten yanayım.” dedi.