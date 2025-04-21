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 | Dilek Ulusan

Mert Vidinli Espressolab'den paylaşım yaptı! Gelen eleştirilere cevap verdi

Sosyal medya fenomeni Mert Vidinli, boykot listesinde yer alan Espressolab'den paylaşım yapınca eleştiri yağmuruna tutuldu. Gelen tepkilerin ardından cevap veren Mert Vidinli, "Emek veren insanların yanındayım” dedi.

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Mert Vidinli Espressolab'den paylaşım yaptı! Gelen eleştirilere cevap verdi
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 12:09

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla başlatılan boykot listesindeki Espressolab'den paylaşım yapan fenomen Mert Vidinli'ye tepki yağdı. Gelen eleştirilere sessiz kalamayan Mert Vidinli, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

MERT VİDİNLİ ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDU

Sosyal medyada 500 binin üzerinde takipçisi bulunan Mert Vidinli, ünlü isimlerle yaptığı iş birlikleriyle de bilinir. Yapılan organizasyonların en önemli isimlerinden biri olan Mert Divinli, son paylaşımıyla eleştiri yağmuruna tutuldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısı listesinde bulunan Espressolab'den fotoğraf paylaşan Mert Divinli gelen tepkilere cevap verdi.

Mert Vidinli Espressolab'den paylaşım yaptı! Gelen eleştirilere cevap verdi

MERT VİDİNLİ'DEN TEPKİLERE CEVAP GELDİ

Gelen tepkiler sonrası sessizliğini bozan Vidinli, “Emre Kocadağ ve Nicole Başoğlu benim 20 yıllık arkadaşlarım. Ailecek görüştüğüm, sevdiğim ve saydığım bir ailedir. 300 tane franchise şubesi olan, yüzlerce insana ekmek veren bir yapıdır. Çalışan, emek veren insanların yanındayım. Sen, ben ayrımına ilk günden beri karşıyım. Sevgi ve birlikten yanayım.” dedi.

Mert Vidinli Espressolab'den paylaşım yaptı! Gelen eleştirilere cevap verdi
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Sıkça Sorulan Sorular

MERT VİDİNLİ KİMDİR?
Turizm ve medya sektöründe tanınmış biri olan Mert Vidinli, kariyerine eğlence sektöründe adım attı. Ankaralı olan Mert Vidinli, İstanbul'da markaların yaptığı organizasyonları gerçekleştiren isimdir.
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