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 | Banu İriç

Özdemir Araştırma anketinde CHP'ye büyük şok! 33 ilde şaşırtan tablo

Özdemir Araştırma tarafından TGRT Haber'de açıklanan son anketin sonuçları CHP'nin son çıkışlarının halktaki karşılığını gözler önüne koydu; üstelik kararsızların oranı da dikkat çekici düzeyde. Sandıkta karşılığı olmayan bu çıkışlar, muhalefetin stratejik zemin kaybına işaret ediyor.

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KAYNAK:
Banu Iriç
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 22:17
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 22:17

CHP’nin sokak çağrısı ve boykot kararı kamuoyunda beklediği karşılığı bulamadı. 33 ilde yapılan anket, vatandaşın bu tutumlara nasıl baktığını çarpıcı verilerle ortaya koydu. Sandıkta negatif etki oluşturabileceğini belirtilen çağrılara dair dikkat çeken oranlar dikkat çekti.

TGRT Haber'de yayınlanan Gündem Özel programına katılan Siyasal İletişim Uzmanı Prof. Dr. Serhat Ulağlı, Özdemir Araştırma tarafından gerçekleştirilen bir anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Özdemir Araştırma anketinde CHP'ye büyük şok! 33 ilde şaşırtan tablo

8–13 Nisan tarihleri arasında, 33 ilde yaklaşık 2 bin kişiyle yapılan araştırmada, vatandaşların son dönem siyasi gelişmelere ve CHP'nin tutumuna dair görüşleri ölçüldü.

SOKAK ÇAĞRISINA DESTEK SINIRLI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in vatandaşı sokağa davet eden açıklamalarına ilişkin katılımcılara yöneltilen soruda, “Özgür Özel bu çağrısında haklı mıydı?” ifadesine:

%44,9 “haksız” yanıtını verdi.

%24,0 “haklı” buldu.

%21,1 ise kararsız kaldı.

Prof. Dr. Ulağlı’ya göre bu sonuç, Gezi Parkı sürecinden bu yana sokak gösterilerine dair oluşan olumsuz algının sürdüğünü ve CHP’nin bu çağrılarının sandıkta negatif yansıma bulabileceğini ortaya koyuyor.

Özdemir Araştırma anketinde CHP'ye büyük şok! 33 ilde şaşırtan tablo

BOYKOT KARARI DA DESTEK GÖRMEDİ

Ankette katılımcılara CHP'nin aldığı boykot kararına ilişkin de sorular yöneltildi.

%47,8 “boykotu doğru bulmuyor”

%30,5 “boykot haklıydı” görüşünde

%21,07 ise kararsız olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Ulağlı, bu sonuçların CHP’nin boykot stratejisinin toplumun geniş kesimlerinde karşılık bulmadığını ve seçmenin bu tutumu onaylamadığını gösterdiğini ifade etti.

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