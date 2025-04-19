Anketlerde Özgür Özel'e soğuk duş: Performansı başarısız bulundu!

TGRT Haber’de yayımlanan Medya Kritik programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, anketlerde CHP lideri Özgür Özel’in genel başkanlığa seçiminin olumlu bulunduğunu ancak Özel’in performansının yüzde 53 oranında başarısız bulunduğunu söyledi. Atik, CHP’de Cumhurbaşkanlığı adayı için anketlerde en yüksek orana ulaşan ismi de paylaştı…

TGRT Haber'de Medya Kritik programında Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP lideri Özgür Özel'in anketlerdeki performansına dair çarpıcı anket verileri paylaştı. Atik, Özel'in genel başkanlığa seçilmesinin başlangıçta olumlu karşılandığını, ancak son anketlerde performansının yüzde 53 oranında başarısız bulunduğunu ifade etti.

https://x.com/tgrthabertv/status/1913326612579246288

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI ANKETLERİNDE MANSUR YAVAŞ ÖNDE

Atik, Cumhurbaşkanlığı adaylığında ise anketlerde en yüksek Mansur Yavaş’ın olduğunu paylaştı. Atik, “CHP’de Mansur Yavaş’ın adaylığının o kadar kolay olmayacağını düşünüyorum” dedi. Atik, “CHP bir rüzgar yakaladığını düşünse de bunun anketlere yansımadığını ve toplumun önemli kısmını arkasına alamadığını görüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

CHP KURULTAYI DAVASI

Atik, CHP içinde Özgür Özel'in başarısız bulunmasıyla ilgili anket sonuçlarının tartışma konusu olduğunu kaydetti. Atik, CHP Kurultayı davasının da Mayıs ayına ertelendiğini belirtti. Atik, CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve yakın çevresinin, Özel'in genel başkan seçildiği kurultayın iptal edileceği yönünde bir kanaat taşıdığını söyledi.

Atik, “Mahkeme Kurultay davasını Mayıs ayına erteledi. Kılıçdaroğlu ve ona yakın isimlerde Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği kurultayın iptal edileceği kanaati var.”