Mert Yazıcıoğlu hastane odasından paylaştı, hayranları tedirgin oldu

31 Aralık 2024 16:24 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 16:25

Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd rolüyle yer alan Mert Yazıcıoğlu, hastane odasından fotoğraf paylaştı. Hayranlarını tedirgin eden Mert Yazıcıoğlu, "Hasta olacağım zamanları tatil günlerine denk getirmeye özen gösteririm” dedi.

Başrolü Özgü Namal ve Özcan Deniz ile paylaşan Mert Yazıcıoğlu​, bu sezon neredeyse tüm ödülleri topladı. Haftanın çoğunu Kızıl Goncalar​ setinde geçiren Mert Yazıcıoğlu, yılbaşı tatilinde soluğu hastanede aldı.

MERT YAZICIOĞLU HASTANELİK OLDU

Haftanın 6 günü sette dizi çekiminde olan Mert Yazıcıoğlu, bu hafta yılbaşı dolayısıyla set temposuna ara verdi. Tatile giren Mert Yazıcıoğlu, soluğu hastanede aldı. Ağzında maske ile poz veren Mert Yazıcıoğlu, takipçilerini korkuttu.

Sosyal medya hesabından siyah beyaz fotoğraf paylaşan Mert Yazıcıoğlu, Çalışırken hasta olacağım zamanları setimizin olmadığı tatil günlerine denk getirmeye özen gösteririm. Herkese iyi seneler dilerim.” dedi.