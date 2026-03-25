Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Merve Boluğur da abonelik sistemine geçti! Kısa sürede 19 bin TL kazandı

Ünlü isimler bir bir sosyal medyanın abonelik kısmını kullanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Ece Erken'in abonelik kazancı gündem olurken son olarak ise oyuncu Merve Boluğur abonelik sisteme geçti. Merve Boluğur'un kazancı dudak uçuklattı.

GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 17:00

Geçtiğimiz günlerde sunucu sosyal medyada abonelik sisteme geçti ve kazancıyla haber olmuştu. Son olarak ise bir süredir yapmayan abonelik sisteme geçti. Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde rol alan Merve Boluğur kısa sürede 18.660 TL kazandı.

MERVE BOLUĞUR'UN ABONELİK KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Sosyal medyada 4 milyon takipçiye sahip Merve Boluğur, abonelik sistemine geçti. Kısa süre önce abonelik sistemini aktif olarak kullanmaya başlayan Merve Boluğur, 18.660 TL kazandı. 311 aboneye sahip Merve Boluğur'un sık sık paylaşım yapması dikkat çekti.

BaşlıkDeğer
Sosyal Medya Takipçi Sayısı4 Milyon
Abonelik Sistemi GeçişiAktif
Elde Edilen Kazanç18.660 TL
Abone Sayısı311
Paylaşım SıklığıSık
ECE ERKEN AYDA 100 BİN TL KAZANDI

Sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından abonelik sistemine geçerek ayda 100 bin TL kazanmaya başladı. Erken gelen eleştirilere de cevap verdi ve sistemi yalnızca kendisini gerçekten takip edenlerle daha yakın bir bağ kurmak için açtığını ifade etti.

ECE ERKEN ABONELİK SİSTEMİNİ ELEŞTİRENLERE BÖYLE CEVAP VERDİ

Ece Erken, özle abonelik sitemine geçtikten sonra gelen eleştirilere açıklık getirdi. Erken, 'Özel abonelik' ifadesinin yanlış anlaşıldığını belirterek, gerçek takipçileriyle özel hayatını paylaşmak istediğini ifade etti. Sistemin amacının bu olduğunu vurgulayan Erken, eleştirilere de oldukça sinirlendi.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Ece Erken 2,9 milyon takipçiye sahip. Ece Erken, son olarak ise abonelik sistemine geçerek hayranlarına özel içerikler sunuyor. Sunucunun aylık abonelik ücreti ise 39,99 TL olarak belirlenmiş durumda.

MERVE BOLUĞUR OYUNCULUĞU BIRAKTI MI?

Uzun süredir oyunculuk yapmayan Merve Boluğur, Haziran 2025'te yaptığı açıklamalarda şu an için oyunculuğa dönmek yerine sosyal medya influencer'lığına odaklandığını belirtti. Setlere dönüp dönmeyeceği konusunda kesin bir proje belirtmeyen oyuncu, "gönlünün sesini dinlediğini" ifade etti.

MERVE BOLUĞUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

16 Eylül 1986 doğumlu Merve Boluğur, 2006-2007 yılları arasında yayımlanan Acemi Cadı dizisinde "Ayşegül" adlı bir cadıyı oynayarak popüler oldu. 2007 yılında TRT 1'de yayımlanan Aşk Yeniden adlı dizide "Eylül" adında bir karakteri oynadı.

  • Acemi Cadı,
  • Aşk Yeniden,
  • Kül ve Ateş,
  • Küçük Sırlar,
  • Kuzey Güney,
  • Muhteşem Yüzyıl,
  • İçimizdeki Fırtına
