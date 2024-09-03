Merve Boluğur mekanı terk etti! Yan masadan gelen ikram keyfini kaçırdı

03 Eylül 2024 10:28 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 10:29

Son olarak İçimdeki Fırtına adlı yapımda rol alan Merve Boluğur, uzun süredir herhangi bir projede yer almıyor. Dün arkadaşıyla Bebek'te görüntülenen Merve Boluğur, bir mekânda oturduğu sırada yan masadan gelen ikramlar nedeniyle rahatsızlık yaşadı.

İKRAM MERVE BOLUĞUR'UN KEYFİNİ KAÇIRDI

Takvim gazetesinden Doğan Savaş'ın haberine göre ikram için teşekkür eden Boluğur, arkadaşıyla Bebek'te bir mekana giden Merve Boluğur'un yan masadan kendisine gönderilen ikram nedeniyle keyfi kaçtı. İkramlara teşekkür eden Merve Boluğur, kısa süre rahatsızlık duyarak mekanı terk etti. Hızlı adımlarla oradan uzaklaşan Merve Boluğur, muhabirlerin sorularına ise sessiz kaldı.