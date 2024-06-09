Merve Dizdar 3 yıllık bekarlığın ardından yeniden evleniyor

09 Haziran 2024 05:33 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 05:47

Masumlar Apartmanı dizisiyle ünlü olan Merve Dizdar 10 aydır birlikte olduğu Cihan Ayger ile nikah masasına oturuyor. Dizdar'ın bugün yakın çevresinin katılacağı bir törenle evlenmesi bekleniyor.

Merve Dizdar, nisan ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevgilisinin doğum gününü kutlamıştı. Aşkını da ilan eden oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: "Canım Cihan, drama en sevdiğim şey biliyorsun. Çocukken evcilik oyunlarımı anlattım sana. Hayatıma komedi soktuğun için teşekkür ederim. Sadece birini güldürmekten bahsetmiyorum. Senin hayata bakış açın en sevdiğim şeylerden biri oldu. Üretmeyi, çoğaltmayı, paylaşmayı, hayvanları çok sevmeyi, bitkilere çok iyi bakmayı, film izlemeyi, insanlara neşe saçmayı çok iyi bildiğin için çok mutluyum. Senin gibi biri böyle bir dünyada yaşadığı için ve O'nu tanıdığım için çok şanslıyım. Neşen daim olsun Cio'm. İyi ki doğdun. İyi ki varsın bu hayatta ve tüm sevdiklerinin hayatında. Seni seviyorum."